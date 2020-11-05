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Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği yayımlandı

ANKARA HABERLERİ  | 05.11.2020 13:51 | Son Güncelleme

Düzenlemeyle insanların yanı sıra evcil hayvanların sağlık ve güvenliğinin korunması hedefleniyor - Yeni mevzuattaki "geri çağırma" tedbiriyle risk teşkil eden cihazların, kullanıcıdan alınarak ilgili iktisadi işletmeciye döndürülmesi sağlanacak

Telsiz ekipmanlarına ilişkin yeni mevzuat düzenlemesi yayımlandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, telsiz ekipmanlarının temel gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmesi, piyasada bulundurulması ve hizmete sunulmasına ilişkin iktisadi işletmecilerin yükümlülükleri, telsiz ekipmanlarının uygunluğu, uygunluk değerlendirme kuruluşları ile piyasa gözetimi ve denetimi hususundaki usul ve esasları düzenliyor.

Düzenlemede telsiz ekipmanları, "Tek başına ya da anten gibi aksesuarlar ile tamamlanarak kullanıldığında telsiz iletişimi ve/veya telsiz tespiti amacıyla radyo dalgaları yayan ve/veya alan elektrikli veya elektronik ürünü" olarak tanımlandı.

Yönetmelikle, insanların yanı sıra evcil hayvanların sağlık ve güvenliğinin korunması hedefleniyor.

İktisadi işletmeciler olarak kabul edilen imalatçı, ithalatçı, dağıtıcı ve yetkili temsilcinin sorumlulukları ayrı ayrı belirlendi. İktisadi işletmeciler tarafından alınıp satılan haberleşme cihazlarının kaydı 10 yıl boyunca tutulacak. Bu sayede izlenebilirlik sağlanacak.

Yeni mevzuattaki geri çağırma tedbiriyle risk teşkil eden cihazların, kullanıcıdan alınarak ilgili iktisadi işletmeciye döndürülmesi sağlanacak.

Cihazların uygunluk beyanları (DoC) ve teknik dosyalar yeni direktiflere göre verilecek ve bunlar güncel halde tutulacak.

Belirli haberleşme cihaz ve telsiz ekipmanlarına ortak şarj aleti ve harici aksesuarlarla uyumlu çalışma zorunluluğu getirilebilecek.

İthalatçıların bazı cihazlar için BTK'ye yapmakta olduğu Sınıf 2 bildirimleri sonlandırıldı.

Düzenlemeyle Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Bu mevzuata uygun üretilen cihazlar 3 ay daha piyasaya arz edilebilecek, bu geçiş sürecinin ardından ise yalnızca Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'ne uygun cihazlar piyasaya sunulacak.

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