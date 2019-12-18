Mynet Trend

TEM'de ilginç olay! Kaza süsü verip çarptılar, darp ettiler ve...

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İstanbul Beylikdüzü TEM Otoyolu'nda kaza süsü vererek çarptıkları otomobildeki kişiyi darp eden 4 şüpheli otomobili gasp ederek kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

TEM'de ilginç olay! Kaza süsü verip çarptılar, darp ettiler ve...

Olay, Geçtiğimiz Cumartesi 22.00 sıralarında Beylikdüzü TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin otomobili ile Beylikdüzü'ndeki evine giden Makine Mühendisi Onur Arslan (27) arkadan gelen başka bir otomobilin kendi kullandığı otomobile çarptığını fark etti. Otomobili ile sağa yanaşarak araçtan inen Arslan'ı aynı otomobilden inen 4 kişi silahla tehdit ederek anahtarı istedi. Arslan Anahtarı vermemek için direnince şüphelilerden biri silahın kabzasıyla başına 5-6 kez vururken, diğer şüpheli ise elini kıracak şekilde bükerek anahtarı aldı. Havaya ateş açan şüpheliler, Arslan'ı tekmeledikten sonra otomobili gasp ederek hızla uzaklaştı. Şüphelilerin olay yerinde bıraktıkları otomobilin ise çalıntı olduğu tespit edildi.

"BAŞIMA SİLAHLA 5-6 KEZ VURDULAR, KORKUNÇTU"

Onur Arslan "TEM otoyolunda evime doğru giderken, arkadan gelen bir araç benim aracıma hafif bir şekilde çarptı. Ben normal kaza oldu zannedip az ileride sağa çektim. İçinden 4 kişi indi. Araçlarının camları çatlaktı ama benim aracımda bir şey yoktu. Benden dolayı olan bir şey değildi, ben de şaşırdım. 'Arabamıza ne yaptın?' dediler ve bana saldırmaya kalktılar. Anahtarımı istediler ve elimden aldılar. İki tane silah çektiler. Silahla bir tanesi başıma vuruyordu. Başımda 7 dikiş var. Diğeri ise havaya ateş açtı. Sonra birden gücüm kesildi. Arabamı alıp kaçtılar. Bana vurdukları araba da çalıntıymış onu bıraktılar. Bende polisi ailemi ve arkadaşlarımı aradım. Arabayı henüz teslim almadım. Bugün ya da yarın alacağım. Başıma silahla 5-6 kez vurdular. Korkunçtu. Silahı filan düşünmüyorsunuz. Bir an önce kurtulma peşindeydim. O an çok fazla bir şey düşünemiyorum" dedi.

YAKALANDILAR

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polisler şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, yaptıkları güvenlik kamerası incelemelerinde Esenyurt, Yeşil Kent Mahallesi'nde bir evde olabileceklerini değerlendirdikleri şüphelilere dün akşam 22.30 sıralarında operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yaşı 18'den küçük olan T.Y. , S.D. , Y.Ç. ve S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun düzenlendiği evde arama yapan ekipler 2 tabanca, tüfek ve çalıntı araç ele geçirdi. Küçük yaştaki şüphelilerin sorgusunda 3 yağma, 4 oto hırsızlığı, 2 kapkaç, gasp ve 5 hırsızlık suçunun failleri oldukları anlaşıldı. Ayrıca T.Y'nin 9 yıl ve S.D.'nin 4 yıl hapis cezası olduğu fakat firari olarak arandıkları anlaşıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)


İnanması güç ama... Burada ölmek yasak! İnanması güç ama... Burada ölmek yasak!
Arkadaşının eşiyle yatak odasında yakalandı! Bıçaklayıp firar etti...Arkadaşının eşiyle yatak odasında yakalandı! Bıçaklayıp firar etti...
Tokat'ta çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldıTokat'ta çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TEM TEM Otoyolu kaza trafik kazası hırsızlık

En Çok Okunan Trend Haberler

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Rabia Kaçmaz davasında kan donduran sözler

Rabia Kaçmaz davasında kan donduran sözler

Televizyonda görüp evde deneyince hayatını kaybetti!

Televizyonda görüp evde deneyince hayatını kaybetti!

Burada ölmek kanunen yasak!

Burada ölmek kanunen yasak!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

11 yıldır haber alınamıyor! Bulana 100 bin dolar ödül

11 yıldır haber alınamıyor! Bulana 100 bin dolar ödül

Okuyucu Yorumları 1 yorum
YARIN DA TUTUKSUZ YARGILAMA ÜZERE SALARLAR. ÇÜNKÜ HAPİSHANEDE BOŞ YER LAZIM MUHALİFLERİ TIKMAK İÇİN ...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilencinin üzerinen çıkan para 'pes' dedirtti!

Dilencinin üzerinen çıkan para 'pes' dedirtti!

Meteoroloji'den yağış uyarısı! İstanbullular dikkat!

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat!

Evi laboratuvara çevirmişler! Polisler bile şaşırdı

Özel düzenek! Evi gören polisler bile şaşırdı

Kat görevlileri fark etti! Otel odasından poşet dolusu para çıktı

Otel odasından çıktı! Şanlıurfa'da sır olay

Türkiye'nin en soğuk noktası belirlendi! Bakın hangi şehirdeymiş

Bir kent donuyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası

İstanbul'da yeni dönem! İstanbulkart ile ödeme başladı (İstanbulkart ile ödeme nerelerde geçerli?)

İstanbul'da yeni dönem! Resmen başladı, yüzde 10 indirim...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.