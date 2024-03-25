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TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki sürücü öldü, bir kişi de ağır yaralandı

AA AA
25.03.2024 07:47
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Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu'nda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki sürücü öldü, bir kişi de ağır yaralandı

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa yol ayrımında seyir halindeki sürücü Halil İbrahim Akbalık'ın (24) kullandığı 34 GLA 783 plakalı otomobil, önce aynı yönde seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 41 AET 305 plakalı otomobile, ardından bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi

Bariyerlere çarpan otomobildeki sürücü Akbalık ile aynı araçta bulunan Orhan Sarıkaya ağır yaralandı.

Otomobil içerisine giren bariyerlerin arasında sıkışan Akbalık ve Sarıkaya itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırılırdı.

Sürücü Akbalık, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobile saplanan bariyerleri çıkarmak için itfaiye ve karayolları ekipleri yaklaşık 2 saat çalışma yaptı.

Kaza nedeniyle TEM otoyolunda bir süre araç yoğunluğu oluştu.

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trafik kazası İstanbul

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