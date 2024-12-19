YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TEM Otoyolu'nda iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA AA
19.12.2024 09:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu Pendik mevkisinde 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

TEM Otoyolu Pendik Kurtköy mevkisi İstanbul istikametinde seyreden M.T. idaresindeki 42 AVU 301 plakalı tır, aynı yönde seyreden 16 RS 365 plakalı tıra çarptı.

Çarpışmanın ardından sürücü M.T. şoför koltuğunda sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.T, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.T, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tem otoyolu

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Aralık Perşembe

İmsak
06:45
Sabah
08:18
Öğle
13:06
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:12
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.