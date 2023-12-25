YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan kuruyemiş yüklü tır bariyerlere girdi: 1 yaralı

TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan kuruyemiş yüklü tır bariyerlere girdi: 1 yaralı

25.12.2023 08:09 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan kuruyemiş yüklü tırın yol ayrımındaki levhanın olduğu bariyere girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında tırın şoförü yaralandı.

TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan kuruyemiş yüklü tır bariyerlere girdi: 1 yaralı

Olay saat 03.00 sularında TEM Otoyolu Mecidiye Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre TEM Otoyolu’ndan Kuzey Marmara Otoyolu Edirne yönüne seyretmekte olan Servan Demir yönetimindeki 06 BFP 28 plakalı kuruyemiş yüklü tır, Mecidiye Kavşağı’nda kontrolden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere girdi. Kaza sonucu tır şoförü Servan Demir tırın içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tır şoförü itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı tır şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Tır, olay yerine gelen vinç yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uludağ’da günlük kayak maliyeti 5 bin liraUludağ’da günlük kayak maliyeti 5 bin lira
Edirne'de devrilen 5 ton ayçiçeği yüklü traktör römorku trafiği aksattıEdirne'de devrilen 5 ton ayçiçeği yüklü traktör römorku trafiği aksattı
Hakkari’de kardan kapanan köy yollarında hummalı çalışmaHakkari’de kardan kapanan köy yollarında hummalı çalışma
Anahtar Kelimeler:
Pendik

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Aralık Pazartesi

İmsak
06:48
Sabah
08:20
Öğle
13:09
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:14

İstanbul Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Pazartesi

Yeni nesil eczanesi
Kadikoy
Gamze yüksel eczanesi
Kadikoy
Afşar eczanesi
Sisli
Gültekin eczanesi
Uskudar
Aylin eczanesi
Sancaktepe
Cadde eczanesi
Avcilar
İstasyon eczanesi
Zeytinburnu
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.