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TEM Otoyolu’nda lastiği patlayan tır alev aldı

25.09.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu Sancaktepe mevkiinde lastiği patlayan tırda yangın çıktı. Bir anda alev alan tırda maddi hasar oluşurken sürücü ise yara almadan kurtuldu.

TEM Otoyolu’nda lastiği patlayan tır alev aldı

Yangın, saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Sancaktepe mevkisi, Edirne istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki tır, lastiğinin patlaması sonucu alev aldı. Tırın sürücüsü araçtan inerek yangın tüpüyle alev alan lastiği söndürmek istedi. Alevler hızlı bir şekilde artınca, araç sürücüsü itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise trafiği kontrollü bir şekilde ilerletirken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

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