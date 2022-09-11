YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

11.09.2022 02:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da otomobiliyle hafif ticari araca çarpan alkollü sürücü ve beraberindeki kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde ilerleyen Cengiz B. yönetimindeki 01 ACG 44 plakalı hafif ticari araca, aynı yönde seyreden Eyüp Y. idaresindeki 34 UE 4828 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken beraberindeki Kerem A. araçta sıkıştı.

İtfaiye ekiplerince çıkarılan Kerem A. ile sürücü Eyüp Y. ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri Eyüp Y'nin 1.71 promil alkollü olduğunu belirlerken otomobildeki alkol şişeleri dikkati çekti.

Polis, yeni bir kaza yaşanmaması için Molla Gürani Viyadüğü'nde güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa Şampiyonası'ndan elenen A Milli Erkek Basketbol Takımı yurda döndüAvrupa Şampiyonası'ndan elenen A Milli Erkek Basketbol Takımı yurda döndü
Göztepe'de teknik direktör Turgay Altay'ın sözleşmesi feshedildiGöztepe'de teknik direktör Turgay Altay'ın sözleşmesi feshedildi
Sancaktepe'de balkona halı asma kavgasında silahla vurulan kişi öldüSancaktepe'de balkona halı asma kavgasında silahla vurulan kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası polis İstanbul Beykoz Tem otoyolu İtfaiye

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazar

İmsak
05:06
Sabah
06:33
Öğle
13:06
İkindi
16:39
Akşam
19:29
Yatsı
20:50
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.