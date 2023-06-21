Tem Otoyolu'nda trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

TEM Otoyolu Kınalı Gişeler mevkisinde Edirne istikametinde seyir halinde olan H.D. idaresindeki 34 DBT 656 plakalı hafif ticari araç, S.E. yönetimindeki 39 AE 530 plakalı hafif ticari araç ve E.Y. idaresindeki 33 DVY 73 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 34 DBT plakalı hafif ticari araçta sıkışan H.D. ve 33 DVY 73 plakalı kamyonette sıkışan E.Y'yi kurtardı.

Yaralılardan, ticari araç şoförü H.D, kamyonet şoförü E.Y. ve yanında bulunan A.T. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

TEM Otoyolu'nda trafik, karayolları ekiplerinin temizlik işlemleri ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

