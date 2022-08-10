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TEM Otoyolu'ndaki kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

10.08.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu'ndaki kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu'nda otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, P. K.'nin kullandığı 16 CLS 15 plakalı araç, Seyrantepe mevkisinde Satı Çelik’in kontrolündeki 34 TR 6014 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden düşen Çelik yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Çelik, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada bir vatandaş, kaza sonrası yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntüde, yerde bilinci kapalı yatan Satı Çelik’e yoldan geçen bir kadın tarafından kalp masajı yapılması yer alıyor.

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