TEMA gönüllüleri Doğanbey’de toplandı

TEMA Vakfı Aydın İl Temsilciliği, il genelindeki sorumluları ve aktif gönüllülerle bir araya geldiği toplantısını Söke’nin Doğabey Mahallesi’nde yaptı.

Toplantıda konuşan TEMA Vakfı Söke İlçe Sorumlusu Ömriye Demirkol, “Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ekolojisi, bitki türleri hakkında bilgi verdi; Millî Park içerisinde 804 bitki türü belirlenmiştir. Bu bitkilerden 6’sı dünyada sadece burada görülür ve bu bitkilere endemik bitkiler denir. Bunlarla birlikte Türkiye’de bulunan 18 bitki türünü de barındırır. Akdeniz maki bitki örtüsünün hemen hemen bütün bitki türlerinin en canlı ve sağlıklı örnekleri yarımadada yer alır. Dilek Yarımadası, Anadolu Kestanesi’nin en güneye indiği, Türkiye’de birkaç yerde bulunan Kartopu’nun, Finike Ardıcı’nın, Melez Pırnal Meşesinin ve Dallı Servinin küçük orman toplulukları meydana getirerek yetiştiği tek yerdir. Başka deyişle, Millî Park, Akdeniz’den Karadeniz’e kadar tüm Anadolu’da varolan bitki türlerinin doğal olarak bir arada görüldüğü biricik doğa müzesi olma özelliğini taşımaktadır. Bu benzersiz biyolojik çeşitlilik nedeniyle Dilek Yarımadası, Avrupa Konseyi tarafından ‘Flora Biyogenetik Rezerv Alanı’ yani bitki örtüsü açısından soyu tükenmekte veya genetik çeşitliliği çok azalmakta olan bir canlı türü ya da topluluklarını korumaya yönelik uluslararası düzeyde koruma alanı olarak kabul edilmiştir.

Milli Park’ta bulunan bitki türleri arasında ayrıca Karaçam, Kara Selvi, Erguvan, Defne,Sandal Ağacı, Zeytin, Meşe türleri, Akçaağaç, Ihlamur, Çınar, Zakkum,Kokarçalı, Hanımeli, Kavak, İncir, ahlat, Böğürtlen, Keçiboynuzu, Katırtırnağı, Dişbudak, Yasemin, Alıç, Menengiç, Sumak, Karaağaç, Funda ve Eğrelti otları sayılabilir” dedi.