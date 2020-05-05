TEMA Vakfı Osmaneli İlçe Temsilcisi Betül Toptaş göreve başladı

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Osmaneli İlçe Temsilcisi Betül Toptaş göreve başlarken, "Osmaneli’nde doğal varlıkları ve sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak için çalışan TEMA Vakfı’nı temsil etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Toptaş “Bugün ülke genelinde 850 bini aşkın gönüllüsüyle TEMA Vakfı’nın her zaman en büyük gücü olmuştur. Osmaneli’nde doğal varlıkları ve sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Minik TEMA, yavru TEMA, ortaokul TEMA, lise TEMA ve genç TEMA gruplarını oluşturarak ilçemizde gönüllü sayımızı artırıp, ilçemize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlayacağız. Bunun için de her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Herkesi Tema gönüllüsü olmaya ve destek vermeye çağırıyoruz” dedi.

"TEMA Vakfı’nın ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştıracağız"

Toptaş, toprağı bereketli, havası temiz, dereleri çağlayan, yaşanabilir bir gelecek için çalışmalar gerçekleştireceklerini anlatarak, "Bu kapsamda doğal varlıkların korunması için kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütecek; verimli tarım topraklarının, su varlıklarının, mera ve orman alanlarının korunması için çalışacağız. Ekolojik okuryazar bireylerin yetişmesi için okullar ve gönüllü öğretmenlerle iş birliği gerçekleştirerek TEMA Vakfı’nın ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştıracağız. TEMA Vakfı Osmaneli ilçe ekibi, kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirmede en önemli desteği ilçede görev yapan basın mensuplarından alacağına inanıyor. Yapılan tüm faaliyetler düzenli olarak yerel basınla paylaşacağız” dedi.