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TEM’de iki araç çarpıştı, kazayı hafif sıyrıklarla atlattılar

23.05.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde otomobil ile çarpışan hafif ticari araç yan yattı, araçlarda bulunan 4 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Gebze ilçesi TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Büşra E. idaresindeki 34 BPU 696 plakalı otomobil ile Hasan Y. hakimiyetindeki 07 AID 243 plakalı hafif ticari araç kazaya karıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı, her iki araçta bulunan toplam 4 kişi ise hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 4 kişi, olay yerinde tedavi edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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