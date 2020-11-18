YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Temizlik ekiplerinin “yaprak" mesaisi kolaylaştı

Temizlik ekiplerinin “yaprak" mesaisi kolaylaştı

TOKAT HABERLERİ  | 18.11.2020 13:47 | Son Güncelleme

Tokat’ta, sonbaharda yoğun mesai yapan belediye temizlik ekiplerinin işini "yaprak üfleme" makinesi kolaylaştırıyor.Sonbahar doğal güzellikleri ile insanları mest ederken, temizlik ekipleri için yoğun emek ve mesai anlamına geliyor.

Tokat’ta, sonbaharda yoğun mesai yapan belediye temizlik ekiplerinin işini "yaprak üfleme" makinesi kolaylaştırıyor.
Sonbahar doğal güzellikleri ile insanları mest ederken, temizlik ekipleri için yoğun emek ve mesai anlamına geliyor. Hazan mevsiminde yaprak dökümünün zirve yaptığı kasım ayında belediye ekipleri park ve bahçelerde temizlik yapıyor. Tokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri zamandan kazanarak kısa sürede daha çok alanı temizleyebilmek için teknolojik aletler kullanıyor. Yaprak üfleme makinesi ile bir araya toplanan sonbahar yaprakları ekipler tarafından çöp kutularına konularak kaldırılıyor. Temizlik ekibinden Bekir Ekşi, sonbahar mevsimi ile birlikte yoğun bir mesai yaptıklarını söyledi. Kent merkezinde bulunan 140’a yakın parkta temizlik yaptıklarını ifade eden Ekşi, üfleme makinesinin işlerini kolaylaştırdığını ifade ederek, “Bu makine sayesinde önceki yıllara göre işlerimiz daha kolaylaştı. Üfleme makinesi süpürgelerden daha iyi iş görüyor. Kısa zamanda daha fazla iş yapma imkanımız oluyor” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
1/

Tokat Namaz Vakitleri 18 Kasım Çarşamba

İmsak
05:49
Sabah
07:16
Öğle
12:24
İkindi
14:58
Akşam
17:22
Yatsı
18:44

Tokat Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Çarşamba

Deva Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Erbaa
50.Yıl Eczanesi
Niksar
Özer Eczanesi
Turhal
Merve Eczanesi
Zile
Şifa Eczanesi
Almus
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.