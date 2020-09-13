Temizlik görevlilerine kadına yönelik şiddet bilgilendirmesi

Adana polisi, belediye temizlik görevlilerini başta kadına şiddet olmak üzere uyuşturucu ve güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ali İçi ve Kadına Şiddetli Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Çukurova Belediyesi temizlik görevlilerini bilgilendirdi. Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, çoğunlukla erkeklerden oluşan temizlik görevlilerine eşlerine şiddet uygulamamaları konusunda uyarıda bulunup, şiddetin çok ağır hukuki sorumluluğu olduğunu bildirdi. Ayrıca polisler az sayıda da olsa temizlik görevlisi kadınlara KADES uygulamasını akıllı telefonlarına indirmeleri konusunda uyarıda bulunup, herhangi bir şiddete maruz kaldıklarında bir dokunuşla polislerin yanlarında olacağını söyledi.

Daha sonra sırasıyla uyuşturucu ve bilinçsiz internet kullanımı konusunda temizlik görevlileri bilgilendirildi. Polisin bilgilendirme toplantısına Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de katıldı.

