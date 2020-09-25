YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Temizlik İşleri Müdürlüğünden ‘doğamızı ve çevremizi koruyalım’ mesajı

Temizlik İşleri Müdürlüğünden ‘doğamızı ve çevremizi koruyalım’ mesajı

BİLECİK HABERLERİ  | 25.09.2020 15:33 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehrin birçok noktasında mıntıka temizliği yapıldı.Geçen hafta itibariyle çevre temizliği çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşlara ‘Doğamızı ve çevremizi koruyalım’ mesajı verdi.

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehrin birçok noktasında mıntıka temizliği yapıldı.
Geçen hafta itibariyle çevre temizliği çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşlara ‘Doğamızı ve çevremizi koruyalım’ mesajı verdi. Başta Pelitözü Gölpark olmak üzere birçok doğal güzelliğe sahip bölgenin, atılan çöpler ile kötü bir görüntüye neden olduğunu belirten Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri, gelecek kuşaklara sağlıklı ve güzel bir dünya bırakabilmek için doğanın ve çevrenin korunması gerektiği ifade etti. Atılan her çöpün toplanamadığı ve toprakla buluşarak doğaya zararlı hale gelebildiğini vurgulayan çalışanlar, vatandaşların bu konuda kendilerine yardımcı olmasını istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı! Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı!
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenen saman nezlesi ‘Alerjik Rinit’
Alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenen saman nezlesi ‘Alerjik Rinit’
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
ABD’de yaşayan Ermeniler Başkan Gülbey’i tehdit etti
ABD’de yaşayan Ermeniler Başkan Gülbey’i tehdit etti
Yola çıkan domuz kazaya sebep oldu
Yola çıkan domuz kazaya sebep oldu

Bilecik Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
05:20
Sabah
06:44
Öğle
12:57
İkindi
16:19
Akşam
19:00
Yatsı
20:18

Bilecik Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Yeşilkent Eczanesi
Bozuyuk
Atabay Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Müdür Çelik EBA destek odasını inceledi
Müdür Çelik EBA destek odasını inceledi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
1,5 metre uzunluğundaki yılan görenleri hayrete düşürdü
1,5 metre uzunluğundaki yılan görenleri hayrete düşürdü
Okullarda Korona virüse karşı alınması gereken önlemler değerlendirildi
Okullarda Korona virüse karşı alınması gereken önlemler değerlendirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.