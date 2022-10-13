TEMSA, iki elektrikli aracını Fransa'da tanıttı

İSTANBUL (AA) - Bugüne kadar Fransa yollarına çıkardığı 6 bine yakın aracıyla, pazarın en güçlü oyuncularından biri haline gelen TEMSA, Lyon'da düzenlenen Autocar EXPO Fuarı'nda iki elektrikli modelleri MD9 electriCITY ve LD SB E’yi tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre TEMSA, Avrupa'daki elektrifikasyon sürecine öncülük etmeyi sürdürüyor.

Geçtiğimiz ay içinde düzenlenen Hannover IAA Transportation Fuarı'nda, bir Avrupalı üretici tarafından geliştirilen ilk şehirlerarası elektrikli otobüs olan LD SB E’nin dünya lansmanını gerçekleştiren TEMSA, bu kez de alanında Fransa’nın en önemli organizasyonlarından biri olan Autocar EXPO’ya katıldı.

Halihazırda Avrupa yollarında bulunan MD9 electriCITY ile elektrikli araç portföyünün en genç üyesi LD SB E’yi standında sergileyen TEMSA, vereceği test sürüşü hizmetiyle de katılımcılara LD SB Plus deneyimini yaşattı.

- "Batarya paketlemeleri TEMSA bünyesinde yapılıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMSA Fransa Direktörü Serkan Uzunay, şirketin lansmanını gerçekleştirerek seri üretime hazır hale getirdiği beş farklı elektrikli araç modeli bulunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu ürün gamımızla, her segmentte bir elektrikli modeli müşterilerine sunabilen Avrupa'daki tek üreticiyi konumundayız. Bir yandan elektrikli araç portföyümüzü genişletirken, bir yandan da teknolojimizi sürekli geliştirerek elektrifikasyon alanında öncü rolümüzü güçlendirmeye çalışıyoruz. Diğer tüm elektrikli araçlarımızda olduğu gibi, Autocar Expo’da tanıtımını yaptığımız iki aracımızda kullandığımız batarya paketlemelerimizi de TEMSA bünyesinde gerçekleştirdik. Bu da farklı koşullara ve coğrafyalara uygun araç geliştirebilmek için bize çok büyük bir esneklik sağlıyor. TEMSA'nın büyüme hikayesinde Avrupa’nın çok önemli bir yeri var.

Avrupa'da öncelikli pazarlarımız arasında yer alan Fransa’da bugün itibarıyla 6 bine yakın aracımız yollara çıkmış durumda. Aynı şekilde Almanya, İtalya, İngiltere gibi ülkelerde TEMSA markalı araçlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Bu ülkeler başta olmak üzere, tüm Avrupa’da son dönemde sürdürülebilirlik ve elektrifikasyon odağında bir dönüşüm yaşanıyor. Biz de TEMSA olarak hem teknolojimizle hem de üretim kalitemizle bu dönüşüme öncülük etmeye, Avrupa şehirlerinin sıfır emisyon yolculuğuna katkıda bulunmaya hazırız."

- MD9 electriCITY yollara çıktı

Verilen bilgiye göre, fuarda yeni ön maskesi ile sergilenen MD9 electriCITY, 9,5 metrelik uzunluğa sahip. 250 kW’lık elektrikli motoruyla, performans konusunda rakiplerinden ayrışan MD9 electriCITY'nin, 53 kişilik yüksek yolcu kapasitesi bulunuyor.

İsveç, Fransa, İspanya gibi ülkelerde yollara çıkan MD9 electriCITY, aynı zamanda TEMSA tarihinde ihraç edilen ilk elektrikli araç modeli olma unvanına sahip.

Class II uygunluğu ile Intercity kullanımına da hazır hale gelen MD9 Electricity, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya hazır.

Hannover IAA Transportation’da lansmanı gerçekleştirilen LD SB E ise 12 ya da 13 metre olarak iki farklı uzunlukla sunuluyor.

63 kişilik yolcu kapasitesi bulunan araç, 250 kW’lık güce sahip elektrikli motoru sayesinde tüm yol koşullarında mükemmel performans sunuyor.

210, 280 ve 350 kWh olmak üzere 3 farklı batarya kapasitesi seçeneği sunan LD SB E’nin menzili de uygun koşullarda 350 kilometreye kadar ulaşabiliyor.

