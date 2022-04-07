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TEMSA, UN Global Compact imzacısı oldu

07.04.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEMSA CEO'su Tolga Kaan Doğancıoğlu: - "Daha iyi ve sürdürülebilir bir yaşam misyonuyla ilerlerken şimdi UN Global Compact'e dahil olarak çabalarımızı daha da genişletiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Dünyanın önde gelen otobüs ve midibüs üreticilerinden TEMSA, sürdürülebilirlik yolculuğunu çevre etkilerini azaltmak, topluma fayda sağlamak, çalışanlarına değer yaratmak kapsamında çalışmalarına hız vermek üzere UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) imzacısı oldu.

Şirket açıklamasına göre, TEMSA, UN Global Compact'e katılarak sosyal, ekonomik ve çevresel taahhütlerini daha sistematik hale getirmeyi hedefliyor.

2000 yılında başlatılan UN Global Compact, 160'tan fazla ülkede yerleşik 15 binden fazla şirket, 5 binin üzerinde şirket dışı imzacı ve 69 yerel ağ ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olarak öne çıkıyor.

TEMSA, UN Global Compact'e katılarak insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki stratejilerini evrensel olarak kabul edilmiş 10 ilkeye uyumlu hale getirmeyi, bu hedefler doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma amaçlarını desteklemeyi taahhüt ediyor. UN Global Compact imzacısı olarak sürdürülebilir şirketler ve paydaşlardan oluşan küresel bir hareketin parçası haline gelen TEMSA, sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı bir yaklaşımla daha iyi bir dünyaya ulaşmak için ortak sorumluluk alıyor.

Sürdürülebilirlik alanında ortaya konacak başarıların şirketlerin geleceklerinde belirleyici olacağına inanan TEMSA için sürdürülebilirlik ajandasının en önemli maddelerinden birini çevreye karşı sorumlulukları oluşturuyor. Bu kapsamda şirket, iklim krizinin derinleşebilecek etkilerini azaltmaya, düşük karbonlu büyüme için enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji kullanımına odaklanıyor. Şirket, sürdürülebilir ve akıllı hareketlilik olarak tanımladığı "Smart Mobility" vizyonuyla da elektrikli araçlar ve batarya teknolojileriyle ürünlerinin karbon ayak izini azaltarak çevresel etkilerini azaltmaya çalışıyor. Elektrikli araç teknolojilerinde dünyanın sayılı şirketlerinden biri olan TEMSA, hedef coğrafyalarda pazarın öncü oyuncularından biri olarak konumlanıyor.

Türkiye'nin COP26 İklim Zirvesi'nde tüm yeni kamyon ve otobüslerin karbondioksit salınımını sıfıra indirme hedefini gerçekleştirmesine öncülük eden şirket, 2025 yılında toplam otobüs hacminin yarısından fazlasını elektrikli araçlardan karşılamayı planlıyor.

- "Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı uluslararası ölçeğe taşıdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, UN Global Compact'e katılarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında devam ettirdikleri sürdürülebilirlik çalışmalarını uluslararası ölçeğe taşıdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik bilincini yıllar önce kazanmış ve sorumluluk ilkesiyle faaliyet gösteren bir şirket olarak UN Global Compact'in bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. TEMSA'nın özellikle elektrifikasyon konusunda sahip olduğu tecrübe, teknolojik bilgi birikimi ve altyapı daha iyi bir geleceğe yol almaya öncülük edecek. Bugün dünyada elektrifikasyon konusundaki bilincin en yüksek olduğu ülkelerin başında gelen İsveç'e elektrikli araç ihraç eden, dünyada teknolojinin kalbi Silikon Vadisi'nde hizmet veren, kendi batarya sistemlerine sahip elektrikli aracını yollara çıkarmış bir şirket olarak, şu ana kadar yaptıklarımız bizim için sadece başlangıç. Yeni pazarlar, yeni teknolojiler, yeni projelerle TEMSA sadece ülkemizde değil, tüm dünyada sıfır emisyonlu yaşamın en önemli unsuru olan elektrifikasyonun bayrak taşıyıcı şirketlerinden biri. Bu yolda daha iyi ve sürdürülebilir bir yaşam misyonuyla ilerlerken şimdi UN Global Compact'e dahil olarak çabalarımızı daha da genişletiyoruz."

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