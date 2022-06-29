TEMSA ve Çukurova Üniversitesi iş birliği ile otobüs hurdaları sanat eserine dönüştürüldü

İSTANBUL (AA) - TEMSA ve Çukurova Üniversitesi tarafından hayata geçirilen TEMSA Art projesi kapsamında, öğrenciler otobüs üretim süreçlerinde ortaya çıkan ve toplam ağırlığı 1,5 tonu bulan atık ve hurda malzemeleri kullanarak 20’nin üzerinde sanat eseri sergilendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin temeline yerleştiren TEMSA, Çukurova Üniversitesi ile birlikte önemli bir farkındalık projesine imza attı.

TEMSA Art projesi kapsamında, Çukurova Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim dalı öğrencileri TEMSA’nın üretim süreçlerinde ortaya çıkan atık ve hurda malzemeleri birer sanat eserine dönüştürdü.

Ortaya çıkan yaklaşık 20 eser, TEMSA’nın İstanbul Altunizade kampüsünde düzenlenen özel bir etkinlikle sergilendi.

TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı Topluluğu ve TEMSA yöneticileri ile iş dünyası temsilcileri de katıldı.

Kağıt ve karton ambalajlar, metaller, strafor, plastikler, tahta sandık ve hurda ahşap parçalar, kablolar, elektronik atıklar, metaller, plastik ambalaj ve bakır malzemelerden oluşan toplam 1,5 tonluk atık ve hurdanın kullanıldığı sanat eserleri, günümüz sürdürülebilirlik yaklaşımının en önemli unsurlarından biri olarak gösterilen döngüsel ekonomi konusunda da bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Öte yandan organizasyon kapsamında bir kısmı bağışlanan eserlerden sağlanan gelir, TEMSA çalışanları tarafından kurulan Hayal Ortakları Derneği’ne bağışlanacak ve dernek aracılığıyla köy okullarının renovasyonu için kullanılacak.

Sabancı Holding ve PPF Group iştiraki olarak faaliyetlerini sürdüren TEMSA, sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda özellikle elektrikli otobüslerin Türkiye’de ve dünyada yaygınlaşması için öncü bir rol üstleniyor.

Bugün itibarıyla, 4 farklı elektrikli otobüs modelini seri üretime hazır hale getiren TEMSA, ABD’den Çek Cumhuriyeti’ne, İspanya’dan İsveç’e kadar dünyanın farklı coğrafyalarında elektrikli otobüslerini yollara çıkarmış durumda.

TEMSA, önümüzdeki dönemde de bir yandan sürdürülebilir iş modellerini desteklerken bir yandan da topluma ve insanlığa pozitif etkisini artıracak proje ve uygulamaları hayata geçirmeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMSA CEO'su Tolga Kaan Doğancıoğlu, söz konusu projenin TEMSA’nın sürdürülebilirlik vizyonunu çok net şekilde yansıttığını belirtti.

Doğancıoğlu, şunları kaydetti:

"Sabancı’nın Topluluk Vaadi ve sürdürülebilirlik yol haritasında da çok net şekilde çizildiği üzere, biz sürdürülebilirliğe sadece tek bir perspektiften bakmıyoruz. TEMSA olarak, özellikle elektrikli araçlarımızla sürdürülebilir iş modellerini teşvik ederken, aynı zamanda döngüsel ekonomi konusunda oluşturduğumuz farkındalıkla iklim acil durumunun çözümü için adım atıyor, sanatın iyileştirici gücüyle topluma ve insanlığa pozitif etkimizi artırıyoruz. Öğrencilerimizin yaratıcılığını yansıtan bu eserler, aynı zamanda her birimiz için bir ‘uyanış sembolü’. Biz kendi sektörümüzde, bu uyanışa öncülük etmeye devam edeceğiz. Bunu hem dünyamız hem de ülkemiz için en büyük sorumluluğumuz olarak görüyoruz."

