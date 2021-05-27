TEMSA'ya EcoVadis'ten sürdürülebilirlik ödülü

İSTANBUL (AA) - TEMSA, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları ve sürdürülebilirlik alanındaki performansıyla, küresel derecelendirme platformu EcoVadis tarafından 55 binden fazla şirketin incelenmesiyle verilen değerlendirme puanı sonucu gümüş kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TEMSA, otomotiv sektöründeki dönüşüme öncülük yapmasının yanı sıra sosyal sorumluluk bilinciyle tüm paydaşları için değer üretmeye ve çevre dostu projeler geliştirmeye devam ediyor.

15 bini aşkın aracıyla 66 ülkede faaliyet gösteren TEMSA, 55 binden fazla şirketin değerlendirildiği evrensel sürdürülebilirlik derecelendirmesi sağlayan EcoVadis tarafından çevre, çalışan hakları, etik ve sürdürülebilir tedarik uygulamalarının baz alındığı sistematik değerlendirmede, başarılı çalışmaları ile gümüş ödüle layık görüldü.

Kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik derecelendirmesi sağlayan Ecovadis, büyük, orta, küçük ölçekli her boyutta kamu veya özel işletmeyi bütünsel sürdürülebilirlik açısından değerlendiriyor.