Temsilcimiz Samsunspor'un Avrupa Konferans Ligi'nde rakipleri belli oldu! İşte rakipler...

UEFA Konferans Ligi lig etabına kalan temsilcimiz Samsunspor'un rakipleri belli oldu. İşte rakiplerimiz...

İŞTE RAKİPLER!

Temsilcimiz Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu...

Dinamo Kiev

Legia (D)

AEK

Mainz (D)

Hamrun

Breidablik (D)

5. TORBADAYDIK

Temsilcimiz Samsunspor Konferans Ligi kuralarına 5. torbadan katıldı. Her takım, her torbadan 1 takım olmak üzere toplam 6 farklı takımla 3'ünü iç sahada 3'ünü deplasmanda 6 maç oynayacak.

Lig aşaması sonunda oluşan puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takım direkt Son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar elenecek.