Temsilcimiz Samsunspor'un Avrupa Konferans Ligi'nde rakipleri belli oldu! İşte rakipler...

Temsilcimiz Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu...
Dinamo Kiev
Legia (D)
AEK
Mainz (D)
Hamrun
Breidablik (D)
Temsilcimiz Samsunspor Konferans Ligi kuralarına 5. torbadan katıldı. Her takım, her torbadan 1 takım olmak üzere toplam 6 farklı takımla 3'ünü iç sahada 3'ünü deplasmanda 6 maç oynayacak.
Lig aşaması sonunda oluşan puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takım direkt Son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar elenecek.
