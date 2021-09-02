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"Temyiz Mahkemelerinde Mükemmeliyet" sempozyumu düzenlendi

02.09.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay Başkanı Akarca: - "Yargı görevinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için en ileri adalet standartları geliştirilmeli ve uygulanmalıdır"

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Yargı görevinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için en ileri adalet standartları geliştirilmeli ve uygulanmalıdır." dedi.

Yargıtayın yeni hizmet binasında düzenlenen ilk uluslararası organizasyon olan "Temyiz Mahkemelerinde Mükemmeliyet" sempozyumuna, Akarca ve Yargıtay üyeleri ile Azerbaycan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Romanya, Filistin, Kuzey Makedonya, Kırgızistan, Kuveyt, Kazakistan, Bulgaristan ve Özbekistan'dan yüksek yargı mensupları katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Yargıtay Başkanı Akarca, temyiz mahkemelerinin temel görevinin, hukuki denetim yapmak ve hukukun tüm ülkede eşit şekilde uygulanmasını sağlamak, en önemli sorumluluklarının ise içtihat birliğini gerçekleştirmek olduğunu bildirdi.

Özgürlük, adalet ve toplumsal barış gibi toplumun temellerinin ancak iyi işleyen bir yargı sistemi ile korunabileceğine işaret eden Akarca, şunları kaydetti:

"İfa ettiğimiz vazifenin içinde yaşadığımız toplum için yaşamsal önemi, bizi özverili çalışmaya yönelten en önemli motivasyondur. Yargı görevinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için en ileri adalet standartları geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Temyiz mahkemelerinin görevlerini layıkıyla yerine getirebilmesi için mahkemenin yönetimi, hizmet kalitesi ve iş süreçleri konusunda öz değerlendirme yapmasına olanak sağlayan bağlayıcı olmayan bir rehber hazırlanması, karşılaşılan güçlüklerin aşılmasına önemli katkılar sağlayabilir."

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