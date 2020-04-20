Tencere ve tavaları ilk günkü gibi yapmak mümkün! Karbonat, Elma kabuğu...

Saatlerce yapılan temizliğe karşı hala sonuç alamayan ev hanımları, mutfak eşyalarının nasıl parlatıldığını merak ediyor. Kireçlenen tencere ve tavaları ovalamak artık eskisi kadar zamanınızı almayacak. Su lekesi, yanık, is ve yağ kalıntılarını yok eden tariflerle mutfak eşyalarınız yeni gibi olacak.

TENCERE VE TAVALAR NASIL PARLATILIR?

Zamanla eskiyen tava ve tencereleri yeni alınmış gibi yapmak artık çok kolay. Bu yöntemlerle hiçbir kimyasal kullanmadan mutfak eşyalarınızı parıl parıl parlatabilirsiniz.

LİMON

Malzemeler:

Limon

Yüzey temizleyici

Uygulama:

Bir büyük boy limonu ortadan bölün.

Parlamasını istediğiniz eşyayı limonun içiyle ovalayın.

Ovalama işlemini bitirdikten sonra yüzey temizleyici dökün.

Temizleyici döktüğünüz alanları tekrardan limon ile ovalayın.

İşlem bitince yıkayın.

TUZ VE SİRKE

Malzemeler:

Bir yemek kaşığı tuz

Bir çay bardağı sirke

Bulaşık süngeri

Uygulama:

Tuz ve sirkeyi karıştırın ve parlamasını istediğiniz eşyaya uygulayın.

Karışımı 10-15 dakika arasında bekletin.

Mutfak eşyanızı bulaşık süngeri ile iyice ovalayın.

Bol su ile durulayın.