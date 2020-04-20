Tencere ve tavaları ilk günkü gibi yapmak mümkün! Karbonat, Elma kabuğu...

Saatlerce yapılan temizliğe karşı hala sonuç alamayan ev hanımları, mutfak eşyalarının nasıl parlatıldığını merak ediyor. Kireçlenen tencere ve tavaları ovalamak artık eskisi kadar zamanınızı almayacak. Su lekesi, yanık, is ve yağ kalıntılarını yok eden tariflerle mutfak eşyalarınız yeni gibi olacak.
Zamanla eskiyen tava ve tencereleri yeni alınmış gibi yapmak artık çok kolay. Bu yöntemlerle hiçbir kimyasal kullanmadan mutfak eşyalarınızı parıl parıl parlatabilirsiniz.
Malzemeler:
Limon
Yüzey temizleyici
Uygulama:
Bir büyük boy limonu ortadan bölün.
Parlamasını istediğiniz eşyayı limonun içiyle ovalayın.
Ovalama işlemini bitirdikten sonra yüzey temizleyici dökün.
Temizleyici döktüğünüz alanları tekrardan limon ile ovalayın.
İşlem bitince yıkayın.
Malzemeler:
Bir yemek kaşığı tuz
Bir çay bardağı sirke
Bulaşık süngeri
Uygulama:
Tuz ve sirkeyi karıştırın ve parlamasını istediğiniz eşyaya uygulayın.
Karışımı 10-15 dakika arasında bekletin.
Mutfak eşyanızı bulaşık süngeri ile iyice ovalayın.
Bol su ile durulayın.
Malzemeler:
Bir yemek kaşığı karbonat
Yarım su bardağı su
Bulaşık süngeri
Uygulama:
Karbonat ve suyu iyice birbirine karıştırın.
Parlamasını istediğiniz mutfak eşyanızın üzerine veya içine dökün.
Bulaşık süngerinin kazıma kısmı ile ovalayın.
İyice temizlediğinizden emin olduktan sonra durulayın.
Malzemeler:
Limon kabuğu
Uygulama:
Limonu rendeleyerek kabuklarını ayırın.
Avuç içinize kabukları alarak parlamasını istediğiniz çeliklerin üzerini ovalayın.
İyice temizlediğinizden emin olduktan sonra durulayın.
Çatal, kaşık, tencere ve tava gibi çeliklerin parlamasında son derece etkili olan limon kabuklarını, kullandıktan sonra atmamanızda fayda var. Kabukları saklayarak bir sonraki temizlik için de kullanabilirsiniz.
Malzemeler:
Elma
Su
Uygulama:
Elmayı doğrayarak kabuklarını ayırın.
Parlamasını istediğiniz tencere ya da tavanın içine su koyarak elma kabuklarını atın.
Ocağı yakarak suyu kaynatın.
Kaynadıktan sonra 10 dakika bekletin.
Ilık su yardımıyla yıkayın.
Malzemeler:
Limon tuzu
Su
Bulaşık süngeri
Uygulama:
Parlamasını istediğiniz eşyanın içine bir yemek kaşığına denk gelecek şekilde limon tuzu ekleyin.
Üzerine su ekleyin ve kaynatın.
Bulaşık süngeri ile iyice ovalayın.
Temizlediğinizden emin olduktan sonra su yardımıyla durulayın.
Malzemeler:
Bir çay kaşığı sirke
Bir tatlı kaşığı karbonat
Uygulama:
Malzemeleri birbirine karıştırın.
Parlamasını istediğiniz eşyanın içine su ekleyin.
Karışımı suyun üzerine dökün.
Suyu kaynatın.
Temizlendikten sonra bol su ile durulayın.
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