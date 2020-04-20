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Tencere ve tavaları ilk günkü gibi yapmak mümkün! Karbonat, Elma kabuğu...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Tencere, tava, çaydanlık gibi birçok çelik eşya mutfakların gözdesidir. Çelik mutfak eşyaları daha sağlıklı olduğu için tercih edilse de sürekli bakıma ihtiyaç duyar. Tencere ve tava ateşe maruz kaldığı için yanar, kireç ve is tutmaya başlar. Matlaşmaya başlayan eşyalarınızı ayna gibi parlatmak istiyorsanız yazımıza mutlaka göz atmalısınız.

Tencere ve tavaları ilk günkü gibi yapmak mümkün! Karbonat, Elma kabuğu...

Saatlerce yapılan temizliğe karşı hala sonuç alamayan ev hanımları, mutfak eşyalarının nasıl parlatıldığını merak ediyor. Kireçlenen tencere ve tavaları ovalamak artık eskisi kadar zamanınızı almayacak. Su lekesi, yanık, is ve yağ kalıntılarını yok eden tariflerle mutfak eşyalarınız yeni gibi olacak.

TENCERE VE TAVALAR NASIL PARLATILIR?

Zamanla eskiyen tava ve tencereleri yeni alınmış gibi yapmak artık çok kolay. Bu yöntemlerle hiçbir kimyasal kullanmadan mutfak eşyalarınızı parıl parıl parlatabilirsiniz.

LİMON

LİMON

Malzemeler:
Limon
Yüzey temizleyici

Uygulama:
Bir büyük boy limonu ortadan bölün.
Parlamasını istediğiniz eşyayı limonun içiyle ovalayın.
Ovalama işlemini bitirdikten sonra yüzey temizleyici dökün.
Temizleyici döktüğünüz alanları tekrardan limon ile ovalayın.
İşlem bitince yıkayın.

TUZ VE SİRKE

SİRKE

Malzemeler:
Bir yemek kaşığı tuz
Bir çay bardağı sirke
Bulaşık süngeri

Uygulama:
Tuz ve sirkeyi karıştırın ve parlamasını istediğiniz eşyaya uygulayın.
Karışımı 10-15 dakika arasında bekletin.
Mutfak eşyanızı bulaşık süngeri ile iyice ovalayın.
Bol su ile durulayın.

KARBONAT

KARBONAT

Malzemeler:
Bir yemek kaşığı karbonat
Yarım su bardağı su
Bulaşık süngeri

Uygulama:
Karbonat ve suyu iyice birbirine karıştırın.
Parlamasını istediğiniz mutfak eşyanızın üzerine veya içine dökün.
Bulaşık süngerinin kazıma kısmı ile ovalayın.
İyice temizlediğinizden emin olduktan sonra durulayın.

LİMON KABUĞU

LİMON KABUĞU

Malzemeler:
Limon kabuğu

Uygulama:
Limonu rendeleyerek kabuklarını ayırın.
Avuç içinize kabukları alarak parlamasını istediğiniz çeliklerin üzerini ovalayın.
İyice temizlediğinizden emin olduktan sonra durulayın.
Çatal, kaşık, tencere ve tava gibi çeliklerin parlamasında son derece etkili olan limon kabuklarını, kullandıktan sonra atmamanızda fayda var. Kabukları saklayarak bir sonraki temizlik için de kullanabilirsiniz.

ELMA

Malzemeler:
Elma
Su

Uygulama:

Elmayı doğrayarak kabuklarını ayırın.
Parlamasını istediğiniz tencere ya da tavanın içine su koyarak elma kabuklarını atın.
Ocağı yakarak suyu kaynatın.
Kaynadıktan sonra 10 dakika bekletin.
Ilık su yardımıyla yıkayın.

LİMON TUZU VE SU

LİMON TUZU

Malzemeler:
Limon tuzu
Su
Bulaşık süngeri

Uygulama:
Parlamasını istediğiniz eşyanın içine bir yemek kaşığına denk gelecek şekilde limon tuzu ekleyin.
Üzerine su ekleyin ve kaynatın.
Bulaşık süngeri ile iyice ovalayın.
Temizlediğinizden emin olduktan sonra su yardımıyla durulayın.

SİRKE VE KARBONAT

Malzemeler:
Bir çay kaşığı sirke
Bir tatlı kaşığı karbonat

Uygulama:
Malzemeleri birbirine karıştırın.
Parlamasını istediğiniz eşyanın içine su ekleyin.
Karışımı suyun üzerine dökün.
Suyu kaynatın.
Temizlendikten sonra bol su ile durulayın.

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Anahtar Kelimeler:
tencere parlatma, tencere ve tava temizleme,

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