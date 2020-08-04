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  4. Tenis camiasında flaş karar! Madrid Açık iptal edildi...

Tenis camiasında flaş karar! Madrid Açık iptal edildi...

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 04.08.2020 18:09 | Son Güncelleme

Madrid Open adı verilen Madrid açık Tenis turnuvası, koronavirüs nedeniye iptal edildi.

Tenis camiasında flaş karar! Madrid Açık iptal edildi...

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Madrid Açık'ın iptal kararı kesinleşti ve resmi açıklama yapıldı.

MADRİD AÇIK NEDİR?

Mutua Madrileña'nın sponsorluğunda ve Mutua Madrid Open olarak bilinen Madrid Open, Mayıs ayı başında Madrid'de düzenlenen ortak bir erkek ve kadın profesyonel tenis turnuvasıdır.

SON KAZANAN DJOKOVIC

Sırp tenisçi Djokovic, Madrid Açık finalinde karşılaştığı Yunan Tsitsipas'ı yenerek Masters turnuvalarındaki 33. şampiyonluğunu yaşamıştı.

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