Tenis camiasında flaş karar! Madrid Açık iptal edildi...

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Madrid Açık'ın iptal kararı kesinleşti ve resmi açıklama yapıldı.
Mutua Madrileña'nın sponsorluğunda ve Mutua Madrid Open olarak bilinen Madrid Open, Mayıs ayı başında Madrid'de düzenlenen ortak bir erkek ve kadın profesyonel tenis turnuvasıdır.
Sırp tenisçi Djokovic, Madrid Açık finalinde karşılaştığı Yunan Tsitsipas'ı yenerek Masters turnuvalarındaki 33. şampiyonluğunu yaşamıştı.
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