Teniste Altuğ Çelikbilek'ten önemli galibiyet

22 yaşındaki Çelikbilek, ikinci kez katıldığı Turkish Airlines Antalya Open'da ilk kez ana tablo oynama başarısı gösterirken Letonyalı Ernest Gulbis karşısında 6-3, 4-6, 6-4'lük setlerle kazandı ve ATP seviyesinde kariyerinin ilk galibiyetini aldı. 2014 Roland Garros yarı finalisti ve dünya eski 10 numarası Gulbis karşısında yalnızca bir kez servis kırdıran Altuğ, 1 saat 54 dakika süren mücadele sonunda adını son 16'ya yazdırdı. Altuğ Çelikbilek, Turkish Airlines Antalya Open'da çeyrek finale yükselmek için son şampiyon ve mevcut dünya 63 numarası Damir Dzumhur ile karşı karşıya gelecek.

ERGİ, CEM VE TUNA SAHNE ALDI

Antalya'da üçüncü gün programında ayrıca Ergi Kırkın tekler, Cem İlkel ve Tuna Altuna tandemi ise çiftler ana tablosu için korta çıktı. Turkish Airlines Antalya Open'da ilk ana tablo maçını oynayan Ergi Kırkın, bir dönem dünya 39 numarasına kadar yükselen Alman raket Peter Gojowczyk'e 6-3, 6-7 ve 6-2'lik setlerle kaybederek turnuvaya veda etti. Çiftler ana tablosunun 2 numaralı seribaşı Marcelo Demoliner - Divij Sharan ile karşılaşan Cem İlkel - Tuna Altuna ortaklığı ise 7-5 ve 6-2'lik setler sonucunda elenen taraf oldu.