Teniste tie-break nedir, nasıl oynanır?

Tenis bireysel rekabet içeren bir spordur. Teniste amaç topu rakip yarı sahasındaki belirli çizgiler içerisine göndererek rakibin karşılayamamasını sağlamaktır. Tenisteki puanlandırma ve oyun kazanma mantığı da birçok spora göre alışılmadık bir düzendedir. Tenis kabaca 4 sayı değerindeki 6 oyunun olduğu setlerden oluşur. Yani her oyunda sporcuların 4 başarılı sayı atması gerekir. Sayılar 15-30-40 ve oyun sayısı olarak değerlendirilir. Altın kural bir oyunun kazanılması için en az 2 farka ulaşılmasıdır.

Taraflardan birisi 40 puana ulaştığında avantajı elde etmiş olur. Skorun eşitlendiği durumda ise oyun uzar. Her oyunda en az 2 fark olması gereklidir. Aynı kural setler için de geçerlidir. Sporcuların oyunlar sonucunda 6-4 veya 7-5 gibi iki farklı sonuca ulaşması setleri kazanmalarını sağlar. Ancak setlerde 6-6 oyun eşitliği durumunda "tie-break" kuralı uygulanır.

Teniste tie-break nedir?

Tenis tie-break setlerde 6-6'ya ulaşıldığı durumlarda oynanan ve klasik tenis kurallarından ayrı olarak özel kurallara sahip oyunlardır. Tie-break tenis için kritik bir öneme sahiptir. İzleyiciler açısından en fazla heyecan duyulan anlar arasında yer alır. Teniste mücadelelerin 6-6 eşitlik durumuna gelmesi görece az rastlanılan bir durumdur. Ancak tenisteki 2 farklı kazanma kuralı oyunların kendi içerisinde olduğu gibi (15-30-40) setlerin belirlenmesinde de kullanılmaktadır.

Tie-break oyunun sonucunun belirleneceği aşamadır. Tie-break amacında setin uzamasının önlenmesi yer alır. Sporcular için sayılar oyunları uzatmaz. Tie-breaki kazanan seti alır. Tie-break sırasında yapılan her hata doğrudan puan kaybına yol açar. Bu da sporcuların daha kısa bir oyun planı oluşturmasına sebep olur.

Tie-break sırasında sporcular için adeta mental bir savaş mevcuttur. Ani karar verme ve uygulayabilme yetisi stratejileri belirler. Ayrıca tie-breaklerin belirleyici aşamalarından birisi servis kırmaktır. Çünkü oyun uzamayacağı telafi etme şansı düşüktür.

Teniste tie-break nasıl oynanır?

Tie-break’te puanlama sistemi klasik setlerden farklıdır. Normal oyun içerisine yer alan 15-30-40 sistemi kullanılmaz. Tie-breakte her sayı bir puan olarak değerlendirilir. Tie-breakte hedef yedi puana en az iki farkla ulaşan ilk oyuncu olmaktır. Tenisin genel üstünlük derecelendirmesi burada da mevcuttur.

Oyunculardan birisi iki puan farka ulaşana dek tie-break devam eder. Tie-breakte farklı uygulanan kurallardan birisi de servis sırasıdır. İlk servisi 6-6’ya gelen son oyunda sıraya sahip olan oyuncu başlatır. Servis atan oyuncu bir puanlık servis attıktan sonra servis sırası iki puan süresince rakibine geçer. Bu aşamadan sonra her iki puanda bir kez servis sırası değişir. Altı puanlık oyundan sonra oyuncular her altı puanda bir olmak üzere kort taraflarını değişirler.

Tie-breakte iki puan farka ulaşan oyuncu kazanmış sayılır ve seti 7-6'lık skorla elde eder. Skor tabelasında set skorunun yanında tie-break sonucu parantez içerisinde belirtilir.