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Teoman, 29. İstanbul Caz Festivali kapsamında sahne aldı

07.07.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teoman, 29. İstanbul Caz Festivali kapsamında sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Türk rock ve pop müziğinin sevilen isimlerinden Teoman, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "29. İstanbul Caz Festivali" kapsamında konser verdi.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşan sanatçı, 2018'de 26 şarkısını bir araya getirerek oluşturduğu "Koyu Antoloji" albümünden eserleri seslendirdi.

Teoman, 21 yıllık müzik hayatında imza attığı "Ayna", "Güzel Bir Gün", "İstanbul'da Sonbahar", "Renkli Rüyalar Oteli", "Bazı Yalanlar", "Elveda", "Koma Hali", "Gecenin Sonuna Yolculuk", "Duş", "İki Çocuk" ve "Gönülçelen"in de olduğu bir repertuvarı yorumladı.

Konserde, "Koyu Antoloji" albümü için yaptığı röportajlarda, "Havalı havalı şarkıları eşlik edilemez fonda çalacağız." dediğinden bahseden Teoman, "İyi ki öyle yapmamışız." ifadesini kullandı.

Usta şarkıcı, "Yalnız Kalpler Sütunu" şarkısını söylemeden önce eline şarkının sözlerinin yazılı olduğu kağıdı alarak, "Bu şarkıları yazması kolay ezberlemesi zor, 3 sayfa yazmışım bu şarkıyı." diyerek dinleyicileri güldürdü.

Teoman'ın, hit şarkılarının yanı sıra geri planda kalmış bestelerinin yeni, dingin düzenlemelerle sunulduğu "Koyu Antoloji"de, sanatçının müzik, sinema ve yazarlık ile birleştirdiği 10 albümünün bir özeti yer alıyor.

29. İstanbul Caz Festivali, yarın sona erecek.

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