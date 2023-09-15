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Tepebaşı Belediyesi’nden rüşvet iddialarıyla ilgili açıklama

15.09.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tepebaşı Belediyesi yaşanan rüşvet olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Tepebaşı Belediyesi İmar Müdürlüğü yapı kontrol kısmında görevli A.A.’nın isimli çalışanın bazı vatandaşlardan imarla ilgili sorunları çözme vaadiyle rüşvet aldığı yönünde şikâyet ve ihbarlar alan belediye yetkilileri, durumu Başkan Ahmet Ataç’a iletti. Belediye, Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili Tepebaşı Belediyesi açıklamasında, "Belediyemiz, gelen ihbar ve şikayetler doğrultusunda 26.10.2022 tarihinde bir personel hakkında Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Konu ile ilgili yasal süreç başlatılmış olup, emniyet ve yargı makamlarındaki süreci takip etmekteyiz. Sosyal medyada yer alan yanlış iddialara itibar etmeyiniz." denildi.

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