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Tepebaşı Halk Eğitimi Merkezinin kursiyerlerinin sergisi açıldı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 20.02.2020 17:19 | Son Güncelleme

Tepebaşı Nafiye Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan Resim-Tasarım sergisi açıldı.Bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, Tepebaşı Nafiye Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yapılan el işleri tasarımları ve resimler sanatseverlerin beğenisine sunuldu."Ev ekonomisine katkı sağlayabilecek bir beceri kazanmış oluyorlar"Serginin açılışına katılan Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, “Halk Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yapılan bu sergi her sene yapılıyor.

Tepebaşı Nafiye Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan Resim-Tasarım sergisi açıldı.
Bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, Tepebaşı Nafiye Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yapılan el işleri tasarımları ve resimler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Ev ekonomisine katkı sağlayabilecek bir beceri kazanmış oluyorlar"
Serginin açılışına katılan Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, “Halk Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yapılan bu sergi her sene yapılıyor. Kursiyerlerimizin yaptığı çok güzel tablolar var; El işleri, çantaları ve güzel tablolar var. Onlar kursa geliyorlar hem de bunları öğreniyorlar öğrendikten sonra ev ekonomisine katkı sağlayabilecek bir beceri kazanmış oluyorlar. Bugün de bu çalışmaları gördük” şeklinde konuştu.

"Hayat boyu öğrenme kapsamında gençlerimizle bir sergi açtık"
Nafiye Hüseyin Küçükoğlu Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Füsun Özdemir de, “Halk Eğitim Merkezinin deri tasarım ve hayat boyu öğrenme kapsamında gençlerimizle olan hobi sanat işleri ve tasarımları çalışmaları ile bugün bir sergi açtık. Öğrencilerimiz kursiyerlerimiz buradalar hep birlikte resimleri sergileyeceğiz. Deri tasarım çantalar, kemerler, bileklikler, popart resimleri var bunları canlı renkle ortaya koydular" şeklinde konuştu.

Tepebaşı Halk Eğitim Merkezinde resim öğrencisi olan yabancı uyruklu Muhammad Ayaz ise, “Ben yabancı olarak buradayım, Iraklıyım. Kurs benim için sadece resim öğrenmek değildi, ben burada bir aile de buldum. Ben bu kursta renk yapmayı öğrendim öncede kara kalem yapıyordum ama şimdi renkleri başladım ve öğreniyorum” dedi.

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