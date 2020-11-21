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Tepebaşı zabıtası pazar yerlerinde denetimlerini sürdürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.11.2020 12:51 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, halk sağlığının korunması için pazar yerlerinde gerçekleştirdiği denetimleri sürdürüyor.Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında gerçekleştirdiği denetimlere aralıksız şekilde devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, halk sağlığının korunması için pazar yerlerinde gerçekleştirdiği denetimleri sürdürüyor.
Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında gerçekleştirdiği denetimlere aralıksız şekilde devam ediyor. Pazar yerlerinin düzenli hale gelmesi ve vatandaşların sağlıklı şekilde alışveriş yapabilmesi için yapılan denetimlerde pazarcı esnafının kimlik kartları, tezgâh tanıtım levhaları, fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı, eksik gramaj ve bozuk terazi olup olmadığı gibi hususlar kontrol ediliyor. Ayrıca ekipler, Korona virüsle mücadele edilen bugünlerde esnafı ve vatandaşları maske, mesafe ve temas konusunda da uyarırken, tezgâh mesafelerinin bakanlıkça belirlenen kurallara uygun olup olmadığının denetimini de yapıyor.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirtirken, vatandaşlar ve pazarcı esnafı da halk sağlığına verdiği önemden dolayı Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.

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