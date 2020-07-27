Tepebaşı’nda Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, Kurban Bayramı için düzenlenen kesim alanının hazırlıklarını sürdürüyor. Vatandaşların bağışları bu yıl da güven içinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Tepebaşı Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yine kent halkının hizmetinde olmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Vatandaşların kurbanlıklarını sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde kesebilmeleri için Çamlıca Kapalı Pazar Yeri, bayramın ilk gününde kent halkının hizmetinde olacak. Küçükbaş kurbanlıkların ücretsiz kesim hizmeti sunulacak olan alanda kesim işlemleri saat 08.00 itibari ile başlayacak. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, pazar yerinde belediye tarafından yapılacak hazırlıklar ve alınacak tedbirler ile hijyenik bir kesim alanı oluşturulacağı bilgisini verdi. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen Eskişehirliler, Korona virüs tedbirlerinin de uygulandığı kesim alanından, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yararlanabilecek. Kurban kesim alanı hakkında detaylı bilgi ve randevu almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 340 04 02 numaralı telefondan Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi’ne ulaşabiliyor.

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi, bu Kurban Bayramı’nda da bağış yapmak isteyen yardımsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olacak. Yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen Eskişehirliler, Tepebaşı Belediyesi aracılığı ile paylaşmanın huzurunu yaşayabilecek. Duyarlı vatandaşlar, Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nin yanı sıra Tepebaşı Belediyesi Alzheimer ve Yaşlılar Konuk Evi’ne nakdi bağışta bulunabilecek.



