YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Tepebaşı’nda temizlik çalışmaları hız kesmiyor

Tepebaşı’nda temizlik çalışmaları hız kesmiyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 05.05.2020 14:56 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

Tepebaşı’nda temizlik çalışmaları hız kesmiyor

Tepebaşı Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Ekiplerin yol ve kaldırımları titizlik ile temizlediği çalışmalar bu hafta itibari ile Fevziçakmak, Aşağısöğütönü ve Yukarısöğütönü mahallelerinde devam etti.
Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentte gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Mahallelerdeki çalışmalar kapsamında ekipler, yaya olarak görev yapan personelin yanı sıra süpürge aracı ve yol yıkama aracı ile temizlik yapıyor. Bu hafta itibari ile Fevziçakmak, Aşağısöğütönü ve Yukarısöğütönü mahallelerinde yoğunlaştırılan çalışmalar, mahalle sakinleri tarafından da memnuniyet ile karşılanıyor. Ekipler, belirlenen program çerçevesinde ilçe genelindeki mahallelerde çalışmalarına devam ederken, temizlik çalışmalarında Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs ile mücadelede kullanılmasını tebliğ ettiği temizlik malzemeleri tercih ediliyor.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de toplum sağlığı açısından çevre temizliğinin büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor ve vatandaşları da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor. Kaldırımlar, yollar ve mahallelerin, yaşam alanlarımızın önemli bir parçası olduğunu belirten yetkililer, çöp çıkarma vakti olan 19.00-23.00 saatlerine uyulması gerektiğini hatırlatıyor.

Tepebaşı’nda temizlik çalışmaları hız kesmiyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Rumkale turizme kazandırılıyor

Rumkale turizme kazandırılıyor

Domateste “Kara Şimşek” hastalığına dikkat

Domateste “Kara Şimşek” hastalığına dikkat

Eskişehir Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
04:09
Sabah
05:47
Öğle
13:00
İkindi
16:50
Akşam
20:03
Yatsı
21:34

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Ada Eczanesi
Tepebasi
Selin Eczanesi
Tepebasi
Su Eczanesi
Odunpazari
Gültepe Eczanesi
Odunpazari
Berkan Eczanesi
Odunpazari
Kurtuluş Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Koronavirüsü yenen polis memuru "immün plazma" bağışçısı oldu

Koronavirüsü yenen polis memuru "immün plazma" bağışçısı oldu

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.