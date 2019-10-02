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Tepki çeken fotoğrafın sırrı çözüldü

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 02.10.2019 10:09 | Son Güncelleme

İstanbul Bağcılar'da seyir halindeki bir aracın camından dışarı uzatılan silah tepkiye neden olmuştu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından araç sürücüsü gözaltına alındı. Yapılan incelemede silahın arabada bulunan çocuğa ait boncuk tabanca olarak bilinen oyuncak silah olduğu ortaya çıktı.

Tepki çeken fotoğrafın sırrı çözüldü

Olay, Bağcılar Otoyolu Göztepe mevkii Aksaray istikametine seyir halinde olan bir araçta yaşanmıştı. Araç seyir halindeyken bir kişinin camdan dışarıya sarkıttığı silah diğer sürücülerde paniğe neden olmuştu. O anlara ait bir fotoğrafın sosyal medyadan paylaşılıp büyük tepki çekmesinin ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı.

Yapılan incelemede araç sürücüsünün İdris A. olduğu tespit edildi.

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Eyüpsultan ilçesindeki evinde gözaltına alınan İdris A. ifadesinde, o esnada aracın arka koltuğunda oturan oğluna ait boncuk tabanca olarak bilinen oyuncak silahın camdan dışarı çıkartıldığını belirtti. İdris A. ifadesinin ardından “Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak” suçundan adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Bağcılar istanbul

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