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Tercih dönemini hastanede geçiren 18 yaşındaki Kovid-19 hastası üniversite adayından "Aşı olun" çağrısı

14.08.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Şehir Hastanesinde bir yandan hastalıkla mücadele ediyor, bir yandan da tercih edeceği üniversiteyi araştıran Elif Ebrar Erciyes: - "Aşı öyle önemliymiş ki... Anneannem 71 yaşında, aşı olmuştu ve şu an evde, hastalığı benden iyi atlatıyor. Evinde sakince, hafif şekilde geçiriyor. Annem de yanımda o da pozitif ama aşılı olduğu için hafif atlatıyor. Bir ben böyleyim, aşı olmadığım için ağır geçiriyorum" - "Hastalık her an gelebilir ve yaş seçmiyor. Aşıyı destekliyorum, herkes olmalı" - Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Kamalak Güzel: - "Elif'in annesi ve anneannesi hastalığı hafif geçiriyor aşı oldukları için ama Elif'te akciğer tutulumu var. O yüzden tedavisine devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza da aşılarını yaptırmalarını tekrar tekrar söylüyoruz"

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 18 yaşındaki üniversite adayı Elif Ebrar Erciyes, aşı olmayı ertelediği için tercih dönemini pandemi kliniğinde geçirdiğini belirterek herkese aşısını yaptırması çağrısında bulundu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından Kovid-19'a yakalanan Erciyes, testi pozitif çıkan annesi ile Kayseri Şehir Hastanesi pandemi kliniğinde aynı odada tedavi görüyor. Aşıları tam olan Kovid-19 hastası anneannesi ise hastalığı evinde geçiriyor.

AA muhabirine konuşan Erciyes, hastalığın boğaz ağrısı ile başladığını sonrasında ateşinin yükseldiğini ve nefes almakta zorlandığını belirtti.

İlk başta Kovid-19 olduğunu kendine konduramadığını dile getiren Erciyes şunları söyledi:

"Sonra baktım ki tüm belirtiler var, test yaptırdım ve pozitif çıktım. Ateşim 38,8 dereceye çıktı ve hiçbir şey düşürmedi, sonra buraya geldik. 10 Ağustos'tan beri buradayım. Tercih dönemindeyim şu an. Sınav sonucum iyi şükür, ilköğretim matematik öğretmenliği yazmayı planlıyorum. Burada şehir, bölüm araştırıyorum, yurtlara bakıyorum. Marmara Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünü istiyorum, umarım gelir. Gerçekten çok karışık duygular içindeyim. Tercih döneminden dolayı heyecanlıyım."

- "Aşı olmaya fırsatım olmadan koronavirüse yakalandım"

Erciyes, maske takmaya çok dikkat ettiğini ve arkadaş ortamında dahi maskesini çıkarmadığını anlatarak, "Aşı olmayı istiyordum. İki hafta sonra olacaktım ama aşı olmaya fırsatım olmadan koronavirüse yakalandım. Aşı öyle önemliymiş ki... Anneannem 71 yaşında, aşı olmuştu ve şu an evde, hastalığı benden iyi atlatıyor. Evinde sakince, hafif şekilde geçiriyor. Annem de yanımda o da pozitif ama aşılı olduğu için hafif atlatıyor. Bir ben böyleyim, aşı olmadığım için ağır geçiriyorum." ifadesini kullandı.

Hastalığın her an gelebileceğini ve yaş seçmediğini dile getiren Erciyes, "Aşıyı destekliyorum, herkes olmalı." dedi.

Pandemi kliniğinde görevli doktorlardan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Deniz Kamalak Güzel de aşılananların hastalığı daha hafif atlattığını, komplikasyon (yan etki) gelişmediğini, bu kişileri kısa sürede hastaneden taburcu etme şanslarının olduğunu vurguladı.

Gözlemlerini paylaşan Güzel, "Elif'in annesi ve anneannesi hastalığı hafif geçiriyor aşı oldukları için ama Elif'te akciğer tutulumu var. O yüzden tedavisine devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza da aşılarını yaptırmalarını tekrar tekrar söylüyoruz. Kliniğimizde de gördüğümüz aşı olmayanlarda hastalığın çok gürültülü seyrettiği. Kendileri de çok pişman oluyorlar, 'Hocam ihmalkar davrandık, keşke olsaydık.' diyorlar. Bunları çok kez duyuyoruz." diye konuştu.

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