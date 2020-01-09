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  4. Tereyağı faydaları nelerdir, tereyağı nasıl yapılır?

Tereyağı faydaları nelerdir, tereyağı nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Prof. Dr. Harun Raşit Uysal, içerdiği yüksek orandaki süt yağı sebebiyle zengin bir enerji kaynağı olan tereyağı tüketiminin çocukların sağlığı açısından çok önemli olduğunu belirtti. Tereyağı faydaları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Uysal, tereyağının çocuklar için önemli bir besin kaynağı olduğunu söyledi. Tereyağı faydaları nelerdir, tereyağı nasıl yapılır? İşte detayları...

Tereyağı faydaları nelerdir, tereyağı nasıl yapılır?

Tereyağı, içine girdiği her yemeğin lezzetinde fark yaratarak Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer almanın yanı sıra, gıda uzmanları tarafından da özellikle çocuklar için sağlıklı bir besin kaynağı olarak görülüyor. Tereyağının çocuk gelişimi ve sağlığı açısından pek çok faydası olduğunu belirten Prof. Dr. Harun Raşit Uysal, tereyağı tüketmenin, çocuklar için yetişkinlere göre daha da önemli olduğunu vurguladı.

TEREYAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Prof. Dr. Uysal, tereyağının içeriğindeki fosfolipidlerin beyin ve sinir hücrelerinin hayati önem taşıyan kısımlarını oluşturduğunu ifade etti.

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Vücut için gerekli olan ve çocukların zeka gelişiminde önemli bir rol oynayan Omega 3 gibi doymamış yağ asitlerinin de tereyağının bünyesinde bulunduğunu belirten Uysal, "Yağ asitlerinden özellikle linol ve araşidon asitleri, insanın gelişmesi için çok değerli. Bu sebepten bunlara temel yağ asitleri deniliyor. Temel yağ asitleri, insan vücudu tarafından meydana getirilemediği gibi, tereyağının haricinde, diğer yağlarda da uygun miktar ve oranda bulunmuyor. Bunların yokluğu ise çocuklarda gelişmeyi büyük ölçüde engelliyor.” diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de özellikle ilk 2 yaş dönemindeki çocukların, yağda çözülen A, D, E, K vitaminlerinin emilimini kolaylaştıran temel yağ asitleri açısından zengin besinlerle, özellikle de süt yağı açısından zengin tereyağı ile beslenmesinin önemli olduğunu gösteriyor.

TEREYAĞI İYİ BİR A VİTAMİNİ KAYNAĞI

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Uysal, tereyağının sadece sütten gelen saf, doğal ve yüksek yağ oranı ile zengin bir enerji kaynağı olmasının yanı sıra, beslenme ve sağlık açısından son derece önemli vitaminleri içermesi nedeniyle de büyüme çağındaki çocukların beslenmesinde önem taşıdığına işaret etti.

Annelere bir dilim ekmeğin üzerine sürdükleri tereyağını çocuklarına yedirmelerini tavsiye eden Uysal, "Tereyağı, çocukların sağlıklı gelişimi açısından önemli olan A vitamini başta olmak üzere D, E ve K vitaminlerini de içeren değerli bir besin” dedi. Tereyağının iyi bir A vitamini kaynağı olduğunu belirten Uysal, bu vitaminin metabolizmanın sağlıklı olarak çalışmasında son derece önemli olduğunu ifade etti ve ebeveynleri, A vitamini eksikliğinde çocuklarda diş ve diş eti hastalıkları başta olmak üzere gece körlüğü, saç dökülmesi gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.

Lezzetiyle tereyağının çocuklar tarafından sevilen bir besin olduğunu ifade eden Uysal, içeriğinde bulunan vitaminlerin çocuklarda sıkça görülen diş ve diş eti hastalıkları, yetersiz kemik ve diş gelişimi, kaslarda zayıflık, gece körlüğü gibi hastalıkların önüne geçilmesine de yardımcı olduğunu belirtti.

'KOLESTEROL BİR ŞEHİR EFSANESİ'

Kolesterol içerdiği için tereyağından uzak durulması gibi söylentilerin tam bir şehir efsanesi olduğunu ve kolesterolün bahane edilerek yapılan olumsuz propagandaların günlük beslenmede vazgeçilmez bir yeri olan tereyağının alınmasına engel olmaması gerektiğini söyleyen Uysal, "Tereyağının en önemli özelliği vücut sıcaklığında sıvı olmasıdır. Bu nedenle de insan damarlarında sıvı olarak dolaşır. Bu da damar sertliği olasılığını ortadan kaldırır” dedi.

TEREYAĞI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:
Süt ya da yoğurt kaymağı

Yapılışı:

Evinizde mayaladığınız yoğurdun kaymağını yaklaşık 10 gün boyunca ağzı kapaklı bir kavanozun içinde biriktirin. Ya da yoğurt yapmak için kaynattığınız sütün kaymağını da biriktirebilirsiniz. Kaymak ne kadar fazla olursa tereyağın miktarı da o kadar fazla olacaktır. Kavanozun ağzını sıkı bir şekilde kapattığınızdan emin olun. Aksi halde kaymak ekşiyecektir.

Kavanozda biriktirdiğiniz kaymağı yarım saatte bir 10 dakika ara vererek çalkalayın. Bu işlemi yapmanızın nedeni ise kaymağın yağ ve suyunun ayrışmasını sağlamak. Çalkalama işlemi biraz emek istiyor ve zorlayıcıdır. Kendinizi yormadan dikkatli bir şekilde çalkalama işlemini gerçekleştirin.

Kaymaktaki yağ ve su ayrışınca kavanozu 10 dakika kadar buzlukta bekletin. Buzluktan çıkardıktan sonra tereyağını kavanozdan çıkarın.

Dilediğiniz gibi şekil verdikten sonra saklama kabına kaldırabilirsiniz.

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