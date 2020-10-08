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Terim'in ekibinde bir ayrılık daha kapıda!

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.10.2020 19:40 | Son Güncelleme

Galatasaray'da İdari Direktör Şükrü Hanedar'la yollar ayrılacağı ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Uzun yıllardır Fatih Terim'le birlikte çalışan Hanedar'ın sarı kırmızılı ekipten ayrılacağı iddia edildi.

Terim'in ekibinde bir ayrılık daha kapıda!

Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 1-0 kaybettiği maçta yedek kulübesinde Hakan Balta yer almıştı. Fatih Terim maç önü yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın değerlerini artırıyoruz. Bundan sonra bazı maçlara idari sorumlu olarak Hakan Balta çıkacak" demişti.

Yıllardır yedek kulübesinde olan Şükrü Hanedar'ın kesik yemesi şaşkınlık yaratmıştı. Sarı kırmızılılarda Şükrü Hanedar'la yol ayrımına gelindi.

ŞÜKRÜ HANERDAR'LA YOLLAR NEDEN AYRILIYOR?

Transfer döneminde başta Mert Hakan Yandaş transferinde yaşananlar ve tartışmalara neden olan oyuncu kontratlarının faturası kendisine çıktı.

Terim'in de kendisinden şikayetçi olduğu ve bunu yönetime bildirdiği ifade edilmişti.

Florya'da idari olarak yeniden yapılanma kararı alan Mustafa Cengiz yönetimi, Şükrü Hanedar'la yolları ayıracak.

İdari direktörlük görevine Hakan Balta getirilecek.

Galatasaray'ın eski futbolcusu, İdari Direktör Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

TERİM'İN EKİBİNDE 3. AYRILIK

Fatih Terim bu dönemde önce Hasan Şaş'la daha sonra da uzun yıllardır birlikte çalıştığı iletişim sorumlusu Hande Sümertaş'la yollarını ayırmıştı. (Ajansspor)

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