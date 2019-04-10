Terk edilmiş kasabayı kurtaran sokak kedilerin akıl almaz hikayesi

Azalmış bir sektöre bağlı bir maden kasabası, dışa doğru göç vardı.
Sektöre bağlı ekonomik açıdan büyük bir düşüş yaşayan Houtong kasabası, günden güne nüfusunu kaybediyordu.
İçinde hiç insan olmadan şehirleşme hayalini askıya alan bu küçük topluluğa doğa sahip çıktı ve Houtong kasabası yeniden hayata dönmeye başladı.
2008 yılında, dünyanın geri kalanı finansal açıdan kargaşanın içine düştüğünde, Houtong hayata tutunacak o dalı yakaladı. Çok az insan nüfusuna sahip olan bu Kuzey Tayvan kabası yüzlerce sokak kedisinin evi oldu. Tam olarak bu süreçte kedi aşığı ve fotoğrafçı Jian Peiling bu sıra dışı hayvanları konu olan fotoğrafların yer aldığı bir blog açtı.
Dijital dünyanın gücü ile günden güne daha çok kişiye ulaşan bu fotoğraflar sayesinde turistler kasabayı ölmekten kurtaran bu kedileri görmeye, onları beslemeye gelmeye başladı. Hatta aynı yıl kasabanın tarihini anlatan bir müze bile açıldı! Şimdi ise kasabanın asıl sahipleri o kediler.
Haritayı alıp, ülke ülke, şehir şehir gezen motorcular ise bu kasabaya girerken, "Yavaş kullanın. Bu kasabada birçok sokak kedisi var!" yazısıyla karşılaşıyor.
Kasabanın kedileri takma adlara sahip. Hatta fotoğrafta görüp aşık olduğunu kediyi nerede bulacağınızı gösteren harita bile mevcut.
Kedi temalı kafeler ve mağazalar sayesinde kasabasını terk eden birçok halk, köylerine bir bir geri dönmeye başladı bile. Kediler sayesinde ekonomilerini yeniden hareket geçiren belediye bile kasabaya yatırım yapmaya başladı: Kedi şeklinde köprüler, pati şeklinde sokak motifleri ve daha birçok kedi temalı yapılar kasabada turistlerin ilgisini çekiyor.
Bazı durumlarda, sokak hayvanlarının çok olması, çoğu yatırımcıyı kasabadan uzak tutarken hayat kurtaran bu kediler ekonomisi çökmüş bir kasabanın kalbi oldu.
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