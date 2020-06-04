Termal tesisler yeni dönem için hazırlanıyor

SITKI YILDIZ - Yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerini geçici olarak durduran termal tesisler, normalleşme sürecinde belirlenen tedbirleri hayata geçirerek hizmet vermeye hazırlanıyor.

Termal turizmde Türkiye'nin sayılı illeri arasında olan Yalova'daki tesislerde, yayımlanan genelge kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.

Kentteki 29 termal tesiste, yeni hizmet kuralları hayata geçiriliyor.

Ağırlanacak misafirleri için dezenfeksiyon işlemlerini sürdüren tesisler, ayrıca ortak alanlar başta olmak üzere tüm bölümleri de yeni döneme uygun hale getiriyor.

-"Rezervasyonlarda yüzde 60'lık bir doluluk söz konusu"

Karaderili Şirketler Grubu'na bağlı Yalova Terma City'nin İşletme Müdürü Mustafa Hügül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belirlenen sosyal mesafe ve hijyen kriterlerine göre çalışma yürüttüklerini anlattı.

Misafirlerin tatillerini sağlıklı ve güvenli geçirebilmeleri için tüm önlemleri aldıklarını dile getiren Hügül, şöyle konuştu:

"Misafirlerin de kural ve tedbirlere riayet etmeleri halinde tatillerini sağlıklı ve güvenli olarak geçirmeleri sağlanacak. Misafirlerimizin otele girdiklerinde ateşleri ölçülecek. Maskeleri takılmış şekilde bagajları dezenfekte edilecek. Resepsiyondaki giriş işlemlerinin ardından önceden dezenfekte edilmiş odalarına yerleşecekler. Restoranda sosyal mesafe uyarısının bulunduğu zemin yapıştırmaları, açık büfe önünde bariyerler olacak. SPA merkezinde ise bakanlığımız tarafından belirlenen metrekare başına alım olacak."