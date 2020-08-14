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Termal tesislere yönelik Korona virüs denetimi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 14.08.2020 11:26 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentteki termal tesislere yönelik Korona virüs (Covit-19) denetimi gerçekleştirildi.Denetimler ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentte halka hizmet sunan işletmelere yönelik Korona virüs denetimlerinin aralıklarla devam ettiği kaydedildi.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentteki termal tesislere yönelik Korona virüs (Covit-19) denetimi gerçekleştirildi.
Denetimler ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentte halka hizmet sunan işletmelere yönelik Korona virüs denetimlerinin aralıklarla devam ettiği kaydedildi. Denetimlerin termal tesislere de yönelik yapıldığının da belirtildiği açıklamada, “ Müdürlüğümüz denetim personeli ve diğer paydaş kurum temsilcilerinden oluşan denetim ekiplerimiz tatil dönemi olması ve ilimizin termal merkezi olması sebebiyle denetimler termal tesislerde yapıldı. İlimizde tatillerini geçirecek olan misafirlerimizin sağlıklı bir tatil geçirmesi için termal tesis ve konaklama yerleri ziyaret edildi. Denetimlerde gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı kontrol edilerek hem misafirlerin hem de işletmelerin uyması gereken kurallar tekrar hatırlatıldı. İl merkezi yanında ilçelerimizde de yürütülen denetimlerimiz termal tesislerde olduğu gibi diğer hizmet sektörlerinde de yapılmaya devam ediyor ve önümüzdeki günlerde de devam edecek” dedi.

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