Terme Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor

Terme Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının ülkede etkisini gösterdiği ilk günden itibaren aldığı tedbirler ve yürüttüğü çalışmaları yeni normalleşme sürecinde de devam ettiriyor.

Terme Belediyesine bağlı ekipler, ihtiyaç duyulan her an ilçenin dört bir yanında temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Korona virüs tedbirlerini en üst seviyede tutan Terme Belediyesi, halkın yoğun kullandığı alanlar, işletmeler, kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışmasını titizlikle yürütüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfeksiyon ekipleri, toplum sağlığı için çalışıyor. Özel kıyafetli ve maskeli dezenfekte timleri, çalışmalar kapsamında insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü onaylı ürünler kullanıyor.

