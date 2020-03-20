YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Terme’de 600 araç dezenfekte edildi

Terme’de 600 araç dezenfekte edildi

SAMSUN HABERLERİ  | 20.03.2020 13:39 | Son Güncelleme

Samsun’da Şoförler ve Otomobilciler Odası’na bağlı öğrenci ve yolcu taşıyan servisler, minibüsler ve taksiler korona virüsüne karşı önlemler kapsamında dezenfekte edildi.Samsun’un Terme ilçesinde korona virüsü salgınına karşı Şoförler ve Otomobilciler Odası’na bağlı 600 adet C, M ve T plakalı araç, kurulan araç dezenfekte alanı içerisinde yetkili firma tarafından ilaçlandı.

Samsun’da Şoförler ve Otomobilciler Odası’na bağlı öğrenci ve yolcu taşıyan servisler, minibüsler ve taksiler korona virüsüne karşı önlemler kapsamında dezenfekte edildi.
Samsun’un Terme ilçesinde korona virüsü salgınına karşı Şoförler ve Otomobilciler Odası’na bağlı 600 adet C, M ve T plakalı araç, kurulan araç dezenfekte alanı içerisinde yetkili firma tarafından ilaçlandı. Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan korona virüsüne karşı Türkiye’de her alanda salgınla mücadele çalışmaları sürüyor. Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Terme Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından, öğrenci ve yolcu taşımacılığı yapan otobüs, minibüs ve taksiler dezenfekte edildi. Dezenfekte çalışmalarında kullanılan ilaçların Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı ürünler olduğunu ifade eden Terme Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şuayip Akbulut, “Eğitim öğretime ara verilmesine rağmen odamız üyelerinin araçlarını dezenfekte ettirdik. Bugün 300 adet C plakalı, 200 adet M plakalı ve 76 adet T plakalı olmak üzere 600’e yakın aracı dezenfekte ettik” dedi.
Korona virüsünden her gün insanların öldüğüne dikkati çeken Başkan Şuayip Akbulut, “Ekmeğini aracından kazanan şoför üyelerimizi ve vatandaşlarımızı böyle tehlikeli bir virüsle savunmasız bırakamazdık. Toplum olarak elimizden geldiğince hijyenik olmaya ve devletimizin de bizden istediği gibi evlerimizden çıkmamaya özen göstermeliyiz. Bugünden itibaren toplu taşıma araçlarımız dezenfekte edilmiş olarak hizmet vermeye hazır konumdadır” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık Belediyesi’nden Korona virüs nedeniyle hasta ve yaşlılara ücretsiz servis hizmeti

Hisarcık Belediyesi’nden Korona virüs nedeniyle hasta ve yaşlılara ücretsiz servis hizmeti

Darıca Belediyesi taksileri dezenfekte ediyor

Darıca Belediyesi taksileri dezenfekte ediyor

Sakarya’da bir AVM korona virüs nedeniyle geçici süre kapanıyor

Sakarya’da bir AVM korona virüs nedeniyle geçici süre kapanıyor

Bellona Kayseri Başkanı Ömer Yağmur:

Bellona Kayseri Başkanı Ömer Yağmur:

Randevusuz müracaatlar alınmayacak

Randevusuz müracaatlar alınmayacak

Düzce'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına moral videosu

Düzce'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına moral videosu

Samsun Namaz Vakitleri 20 Mart Cuma

İmsak
05:05
Sabah
06:31
Öğle
12:47
İkindi
16:11
Akşam
18:53
Yatsı
20:14

Samsun Nöbetçi Eczaneler20 Mart Cuma

Rasathane Eczanesi
Ilkadim
Sedef Eczanesi
Ilkadim
Yasemin Eczanesi
Ilkadim
Citymall Eczanesi
Atakum
Yeni Mahalle Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

SAMÜ’den İHA pilotluğu eğitimi

SAMÜ’den İHA pilotluğu eğitimi

Kayıp genç her yerde aranıyor

Kayıp genç her yerde aranıyor

Uluslararası konferansta Samsunlu öğrenciye ödül

Uluslararası konferansta Samsunlu öğrenciye ödül

Teknisyene Terör Propagandasından 1 Yıl Hapis Cezası Verildi

Teknisyene Terör Propagandasından 1 Yıl Hapis Cezası Verildi

Canik Kuzey Yıldızı'nda Konut Teslim Heyecanı

Canik Kuzey Yıldızı'nda Konut Teslim Heyecanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.