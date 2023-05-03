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Terör örgütü MLKP'ye yönelik Eskişehir merkezli operasyonda yakalanan 10 şüpheli adliyede

03.05.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir merkezli 8 ilde terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3'ü Yeşil Sol Parti milletvekili adayı 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Yeşil Sol Parti Eskişehir üçüncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun, İstanbul 1'inci bölge 16'ncı sıra adayı Burcu Ayyıldız ve İzmir 1'inci bölge 8'inci sıradan aday gösterilen Arefe Meryem Yıldırım'ın aralarında olduğu 10 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Soruşturma kapsamında 6'sı kadın 10 zanlının savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerince 30 Nisan'da Eskişehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ve Çanakkale'de terör örgütü MLKP'ye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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