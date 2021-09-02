Terör örgütü PKK ve DHKP-C şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan terör örgütü PKK ve DHKP-C şüphelileri operasyonla yakalandı.

Güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan PKK terör örgütü şüphelisi S.B. ile DHKP-C şüphelisi Z.Y'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.



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