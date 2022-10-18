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Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist ikna yoluyla teslim oldu

18.10.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkna yoluyla bu yıl teslim olan terörist sayısı 103'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristin 2005'te terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 103'e yükseldi.

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