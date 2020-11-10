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Terör örgütü PKK'nın IKBY'deki saldırılarına kınama

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 10.11.2020 12:34 | Son Güncelleme

Dicle-Fırat Diyalog Grubu Başkanı Muhittin Batmanlı: - "Yeter artık, sizden bıktık. Zaten 50 yıldır siz çıktığınız günden beri Kürtleri, insanları, Müslümanları, mazlum insanları öldürmekten başka bir şey yapmıyorsunuz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Dicle-Fırat Diyalog Grubunca, terör örgütü PKK'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıları kınadı.

Merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde Grup adına açıklama yapan Muhittin Batmanlı, terör örgütü PKK'nın peşmergelere saldırarak bazılarını öldürdüğünü anımsattı.

"Şu anda uluslararası çapta Kürdistan Bölgesel Hükümeti var, bir devlet var. Bunun bütün uluslararası ve Irak kanunları tanıyor. ABD, Türkiye tanıyor. Sizin ne işiniz var. Kürdistan Bölgesel Hükümeti peşmergelerine saldırıyorsunuz. Yeter artık, sizden bıktık. Zaten 50 yıldır siz çıktığınız günden beri Kürtleri, insanları, Müslümanları, mazlum insanları öldürmekten başka bir şey yapmıyorsunuz." diyen Batmanlı, terör örgütü PKK'yı kınadığını bildirdi.

Batmanlı şöyle devam etti:

"PKK'yı kınıyorum. PKK'ya, HDP'ye oy verenler aklınızı başınıza alın. Bu iş böyle olmaz. Siz Kürtler sayesinde siyaset yapıyorsunuz. Siz gidip dünyada ilk defa bize ufak da olsa bölgesel hükümet kurulmuş, siz gidip onlara saldırıyorsunuz. Lütfen yapmayın, yeter artık. Biz diyoruz insanlar ölmesin, Kürt'ü de Türk'ü de Arap'ı da ölmesin. Hiç kimse ölmesin."

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