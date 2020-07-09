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Terör örgütü propagandasından 2 gözaltı

MALATYA HABERLERİ  | 09.07.2020 16:15 | Son Güncelleme

Malatya’da, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, sosyal medya üzerinden aşırı sol terör örgütleri ve PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı Akçadağ ilçesinde tespit edildi.

Terör örgütü propagandasından 2 gözaltı

Malatya’da, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, sosyal medya üzerinden aşırı sol terör örgütleri ve PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı Akçadağ ilçesinde tespit edildi. Tespit edilen 2 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 16 adet yasak yayın kapsamındaki örgütsel kitap ve doküman, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.
Olay ile ilgili gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerine Malatya İl Jandarma Komutanlığınca devam ediliyor.

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Murat Eczanesi
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Nezih Eczanesi
Merkez
Yıldız Eczanesi
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Zeynep Yılmaz Eczanesi
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