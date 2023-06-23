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Terör saldırısı hazırlığındaki yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

23.06.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlının, Bahçelievler'de kaldığı evde 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ile bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda Türkiye'de terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edilen yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, çalışmalar kapsamında "yalnız terörist" olarak nitelendirilen ve silahlı, canlı bomba, suikast tarzı eylem gerçekleştirme arayışında olan bir şüphelinin Bahçelievler'deki bir adreste bulunduğunu tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu terörist A. H. yakalandı.

Evde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ile bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemelerle çok sayıda dijital ve örgütsel materyal ele geçirildi.

BOMBA YAPIMI VE SALDIRI EĞİTİMLERİ DİJİTAL MATERYALLERDEN ÇIKTI

Ekipler, ele geçirilen dijital materyallerde yaptıkları incelemede, DEAŞ silahlı terör örgütünün, militanlarına bomba yapımı ve saldırılara ilişkin eğitim videoları hazırladığını tespit etti.

Dokümanlarda ise geçmiş dönemde Türkiye'de meydana gelen terör saldırılarıyla ilgili A.H'nin araştırmalarda bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A. H. tutuklandı.

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İstanbul terör saldırısı operasyon

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