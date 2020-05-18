Terör saldırısı "Vefa" gönüllülerini engelleyemedi

NECAT HAZAR/HAKAN SARI - Van'ın Özalp ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtan arkadaşları PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri, arkadaşlarının yarım bıraktığı görevi özveriyle yerine getiriyor. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele süreci başladığı günden bu yana Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Türkiye'nin her bir köşesinde olduğu gibi Van'da da çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yanı sıra ihtiyaç sahiplerinin de yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, gıda kolisinden temel ihtiyaçlara, maskeden maaş ödemelerine kadar birçok hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor. Van'ın Özalp ilçesindeki çalışmalar esnasında kısa süre önce terör saldırısına maruz kalan Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, her şeye rağmen ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırmaya gayret gösteriyor. - "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını götürmekte tereddüt etmiyoruz ve etmeyeceğiz"

Özalp Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personel şefi Yaver Akgül, AA muhabirine, tüm engellemelere rağmen yardım çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Saldırının gerçekleştiği gün aynı ekiple bölgede yardım dağıttıklarını, kendilerinin erken çıktığını diğer ekibin de arkalarından geldiğini anlatan Akgül, şöyle konuştu: "Onlar ne yaparsa yapsın biz yardımlarımızı götürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını götürmekte tereddüt etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Çünkü bizim yaptığımız iş insani bir görevdir. İnsanlarımız, devletimiz zor zamanlardan geçiyor. Elimizi, gövdemizi taşın altına koyma vaktinin geldiğini biliyoruz. Bu sorumluluğun da bilincindeyiz. Bunu yapmaya da devam edeceğiz. Özalp Kaymakamlığı, belediyesi, müftülük, jandarma ve emniyet olarak koordineli bir şekilde vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bu yönde vatandaş hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Vatandaşımız herhangi bir tereddüt yaşamasın, ulaştıkları birimler özverili bir şekilde ve zamanında o ihtiyacı gideriyor."