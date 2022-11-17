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  4. Terör saldırısında hayatını kaybeden Arzu öğretmen ve kızının adı okullarda yaşayacak

Terör saldırısında hayatını kaybeden Arzu öğretmen ve kızının adı okullarda yaşayacak

17.11.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar'ın adları, okul ve konferans salonuna verildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin de yaralanmasına yol açan bombalı saldırıda yaşamını yitiren anne ve kızının adları okullarda yaşatılacak.

Eyüpsultan'daki Tarih Kolejinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Arzu Özsoy'un adının, okuluna 800 metre mesafede bulunan Düğmeciler Anaokulu'na verilmesi kararlaştırıldı.

Arzu Özsoy'un kızı Yağmur Uçar'ın adı ise eğitim gördüğü Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi konferans salonuna verildi.

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