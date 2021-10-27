Terör zanlılarını illegal yollarla yurt dışına kaçırmaya çalışan 7 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör zanlılarını sahte pasaport ve kimlikle yurt dışına çıkarmaya çalışanlara yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 7'si cezaevine gönderildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde, PKK/KCK terör örgütünün milis ve iş birlikçi yapılanmalarında faaliyet göstermekte iken haklarında dava açılanları sahte pasaport ve kimlikle illigal yollardan yurt dışına çıkarılması için faaliyet yürüten 9 şüphelinin yakalanması için Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal, 2 ruhsatsız tabanca, fişek ve sahte pasaport ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.
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