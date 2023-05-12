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Terörden arındırılan yaylalarda küçükbaş hayvan ve kuş sesleri yankılanıyor

12.05.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK mensuplarının saldırıları nedeniyle başlatılan yaylalara çıkma yasaklarından dolayı yıllarca değerlendirilemeyen Faraşin bölgesindeki yaylalarda, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde artık koyun, keçi ve kuşların sesi yankılanıyor.

Bölgenin terörden arındırılmasının ardından yaylalara çıkma yasağının kaldırılmasıyla Şırnak, Hakkari ve Van sınırları arasında yer alan Faraşin yaylaları, yeniden hayvancılığın merkezi haline geldi.

Temiz havası, doğal su kaynakları, yemyeşil doğası ve verimli otlakları bulunan yaylalara çıkan besiciler ve göçerler, yıllar sonra huzur ve güven içinde bölgede konaklıyor, hayvanlarını besliyor.

Havanın ısınmasıyla birçok ilden yüzlerce besiciye ev sahipliği yapan, başarılı operasyonların arından "huzur yaylası" olarak adlandırılan Faraşin, her yıl bu dönemlerde küçükbaş hayvanların ve bünyesinde barındırdığı kuşların sesiyle şenleniyor.

Yörede yaşayan kadınlar da yaylaya çıkarak Van'ın en önemli lezzetlerinden olan otlu peynirde kullandıkları otları topluyor.

"BEREKETLİ BİR SÜREÇ BİZİ BEKLİYOR"

Bölgede hayvancılık yapan Kerem Şeylan, AA muhabirine, her yıl bu dönemlerde sürüsü ile bölgedeki yaylalara geldiğini, hayvanlarını burada otlattığını söyledi.

Yaylaların artık güvenli ve huzurlu olduğunu belirten Şeylan, şöyle konuştu:

"Kış boyunca kent merkezinde ağıllarda baktığımız hayvanlarımızı, havaların ısınmasıyla yaylalara götürüyoruz. Bu yolculuğumuz günlerce sürebiliyor. Yaylalar güvenli, nerede istesek duruyoruz, istediğimiz yerde çadır kuruyoruz. Eskiden böyle değildi, sıkıntılar çoktu. Faraşin bölgesi bile şimdi çok güvenli. Burada karakollar var. Şimdi hayvancılık da çok güzel. Hayvan fiyatları istenilen seviyeye geldi. Bereketli bir süreç bizi bekliyor. İnşallah seçimden sonrada bu durum devam eder."

Kentte 40 yıldır hayvancılıkla uğraştığını anlatan Kasım Çetin, "Eskiden yaylalara çıkmak sıkıntılıydı. Çok şükür şimdi gönül rahatlığıyla hayvanlarımızı yaylara götürebiliyoruz. Bu süreçte hayvanlar da değer kazandı. Şu an koyunun çiftinin fiyatı 5 bin lira civarında. Bu durum bizi mutlu ediyor." dedi.

"TÜM YAYLALARIMIZ TEMİZLENDİ"

Abdülbari Şeylan da sürülerini Çatak tarafındaki yaylalara götürmek için günlerdir yol geldiklerini belirtti.

Yasaklı yayların hepsinin şu anda vatandaşların hizmetinde olduğunu vurgulayan Şeylan, "Şu anda gerek biz gerekse il dışından gelen göçerler, rahatlıkla yaylalara çıkıp hayvanlarını otlatıyor. Bu konuda bize çok yardımcı oldular. Tüm yaylalarımız temizlendi. Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Onun sayesinde şu an çok rahatız. Devletimiz bütün yaylaları serbest etti. Şükür ki artık kimse zarar görmüyor ve biz de devletimizin bayrağı altında huzurlu bir şekilde yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Çoban Van yayla

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